Религия
РЕН ТВУкраинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил перенести празднование Рождества. Об этом сообщает "Обозреватель".
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Глава ПЦУ Епифаний считает, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря
ТАСС23 ноября в 08:24
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