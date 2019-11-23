Религия

РЕН ТВРЕН ТВУкраинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил перенести празднование Рождества. Об этом сообщает "Обозреватель".
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В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
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Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
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По подозрению в краже задержан неработающий ранее судимый местный житель.
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Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Газета.Ru 01:31
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В Минтруде рассказали условия досрочного выхода на пенсию

В Министерстве труда объяснили, при каких условиях возможен досрочный выход на пенсию.
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Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

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Воспитанники кадетского корпуса отравились в Туве

Источник отравления массового отравления детей в кадетском корпусе пока не определили. Расследование уголовного дела продолжается.
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Пожар на шахте в Коми локализован

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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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Дворники устроили массовую драку в центре Москвы

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В Лос-Анджелесе дебютировала гибридная версия Lincoln MKZ.
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Театр Олонхо переехал на новую сцену

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Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.
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Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
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Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
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Под Воронежем развернули новую систему ПВО

Новый дивизион комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Фаворит» прибыл в пункт постоянной дислокации в Воронежской области и будет развёрнут в ближайшее время, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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Епифаний
Украинский священнослужитель
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины. До избрания предстоятелем ПЦУ на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года был епископом канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, состоя: наместником Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря, викарным епископом Вышгородским, митрополитом Переяславским и Белоцерковским, Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.
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