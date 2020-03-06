Происшествия

Газета.RuГазета.RuУкраинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

6 марта стало известно о трагедии, происшедшей на западе Москвы. Там мертвыми были найдены 27-летний Станислав Богданович и 18-летняя Александра Вернигора, профессиональные шахматисты из Украины. Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление.
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Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
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Украинский шахматист, гроссмейстер.
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