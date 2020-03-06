Происшествия
Газета.RuУкраинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы
6 марта стало известно о трагедии, происшедшей на западе Москвы. Там мертвыми были найдены 27-летний Станислав Богданович и 18-летняя Александра Вернигора, профессиональные шахматисты из Украины. Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление.
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Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом
Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Общество
Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца
Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
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Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Биатлон
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Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
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Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Происшествия
Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой
Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Технологии
Вопрос об использовании операторами 5G связи снова отложен
Операторам сотовой связи не дают разрешение использовать частоты, которые есть в их распоряжении, для того чтобы строить сети 5 поколения, сообщает газета «Ведомости».
Шоу-бизнес
Кэти Перри рассказала о беременности от Орландо Блума
Поп-певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум станут родителями летом этого года.
Гаджеты
Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года
По данным компании, новые видеокарты появятся к концу года и будут на 50% энергоэффективней, чем RDNA 1. Данных о производительности пока нет, однако компания намекает, что они будут на уровне или даже мощнее.
Футбол
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Со следующего сезона в еврокубках будут использовать более широкие линии офсайда
Со следующего сезона видеоассистенты рефери (ВАР) будут использовать более широкие офсайдные линии в Лиге чемпионов и Лиге Европы при просмотре спорных эпизодов, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Футбол
Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун работают в общей группе
Общество
Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье
Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
Космос
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ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию
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Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
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Транспорт
Utair временно сокращает число рейсов в Милан на фоне коронавируса
Авиакомпания Utair сократит число рейсов из Москвы в Милан c семи до двух рейсов в неделю вплоть до 17 марта, сообщил перевозчик.