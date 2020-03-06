Происшествия
Газета.RuУкраинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора найдены мертвыми в Москве, сообщает ТАСС.
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Политика
Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу
Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Политика
Глава МИД Сербии заявил о попытках остановить «Турецкий поток»
Сербия указала на попытки остановить строительство газопровода "Турецкий поток".
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Биатлон
Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сразится с "Норвичем", который обыграл "Тоттенхэм".
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» и вышли в плей-офф Евролиги
Московский ЦСКА на выезде одержал победу над греческим "Панатинаикосом" в матче регулярного чемпионате баскетбольной Евролиги и гарантировал себе участие в плей-офф турнира.
Единоборства
Мейвезер запросил за бой с Хабибом 600 млн долларов
Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что готов сразиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором за 600 млн долларов.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Финансы
Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Происшествия
На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Происшествия
В Братске на пустыре нашли тело 12-летнего мальчика
В Братске на улице Мира на пустыре неподалеку от дома №10«а» нашли тело 12-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Здоровье
При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек
Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии его жертвами станут 15 млн человек, а глобальный ВВП «усохнет» на $2,4 триллиона.
Политика
Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь
Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Москве провели переговоры о ситуации в Идлибской зоне и подписали протокол не только о прекращении огня, но даже и о совместном патрулировании на одном из самых горячих участков.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства РФ
В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Авто
Стали известны финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Политика
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Шоу-бизнес
Нюша показала на фотографии длинные ноги Лопыревой
Певица Нюша в своем Instasgram-аккаунте показала совместны снимок с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Космос
Телескоп WFIRST одобрен для разработки
НАСА одобрило крупную астрофизическую миссию, чтобы перейти к следующему этапу ее развития, хотя администрация в очередной раз пытается ее отменить.
Происшествия
Севший в Омске пассажирский лайнер не был заминирован
Анонимные сообщения о минировании сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево)- Сыктывкар.
Футбол
На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка
На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.