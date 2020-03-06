Происшествия

Газета.RuГазета.RuУкраинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора найдены мертвыми в Москве, сообщает ТАСС.
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Раскрыта личность погибшего вместе с 18-летней шахматисткой в Москве

Lenta.ru17:09

В квартире на западе Москвы погибла профессиональная шахматистка

ТАСС16:20

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

Российская газета16:11

Тела парня и девушки нашли в квартире на западе Москвы

Москва 2416:49

18-летняя шахматистка найдена мертвой в московской квартире. Видео

Телеканал 360°15:50

Тела парня и девушки найдены в квартире на западе Москвы

Говорит Москва15:18

В Москве найдены мертвыми украинские шахматисты

Спорт-Экспресс15:04
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Политика

Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу

Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 19:31
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Плюс один +1 07:02
Политика

Глава МИД Сербии заявил о попытках остановить «Турецкий поток»

Сербия указала на попытки остановить строительство газопровода "Турецкий поток".
Piter.tv 13:52
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 19:06
Происшествия

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Интерфакс 03 марта в 20:24
Биатлон

Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 18:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сразится с "Норвичем", который обыграл "Тоттенхэм".
Газета.Ru 16:50
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» и вышли в плей-офф Евролиги

Московский ЦСКА на выезде одержал победу над греческим "Панатинаикосом" в матче регулярного чемпионате баскетбольной Евролиги и гарантировал себе участие в плей-офф турнира.
РИА Новости 15:50
Единоборства

Мейвезер запросил за бой с Хабибом 600 млн долларов

Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что готов сразиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором за 600 млн долларов.
iReactor 11:00
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию

BFM.ru 03:55
Финансы

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Известия 16:01
Происшествия

На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.
РИА Новости 17:47
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Происшествия

В Братске на пустыре нашли тело 12-летнего мальчика

В Братске на улице Мира на пустыре неподалеку от дома №10«а» нашли тело 12-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти.
Наш Север 17:33
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 04:28
Здоровье

При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек

Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии его жертвами станут 15 млн человек, а глобальный ВВП «усохнет» на $2,4 триллиона.
MedikForum.ru 06:17
Политика

Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь

Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Москве провели переговоры о ситуации в Идлибской зоне и подписали протокол не только о прекращении огня, но даже и о совместном патрулировании на одном из самых горячих участков.
Коммерсантъ 15:03
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК 07:51
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Интерфакс 14:24
Авто

Стали известны финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»

CarsWeek.ru 07:06
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа вчера в 07:34
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Политика

Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
RT на русском 18:16
Шоу-бизнес

Нюша показала на фотографии длинные ноги Лопыревой

Певица Нюша в своем Instasgram-аккаунте показала совместны снимок с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой.
Слово и Дело вчера в 19:23
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru вчера в 12:12
Космос

Телескоп WFIRST одобрен для разработки

НАСА одобрило крупную астрофизическую миссию, чтобы перейти к следующему этапу ее развития, хотя администрация в очередной раз пытается ее отменить.
AstroNews.ru вчера в 13:35
Происшествия

Севший в Омске пассажирский лайнер не был заминирован

Анонимные сообщения о минировании сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево)- Сыктывкар.
Российская газета 07:01
Футбол

На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Весьма вчера в 12:27
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