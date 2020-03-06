Погибшей девушкой в квартире на западе Москвы оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора.

с чего всё началось

Украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора найдены мертвыми в Москве, сообщает ТАСС.

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Политика Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.

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