Происшествия
Газета.RuУкраинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора найдены мертвыми в Москве, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Погибшей девушкой в квартире на западе Москвы оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора.ТАССвчера в 16:20
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Общество
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Здоровье
В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса
В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Культура
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Политика
Захарова призвала Мадрид не экстрадировать в США задержанную россиянку
МИД России призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США россиянки Олеси Красиловой, которую задержали на острове Тенерифе по запросу Вашингтона, чтобы «не усугубить ситуацию».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Авто
Lada Xray Cross получила новую топ-версию
Компания АвтоВАЗ начала производство хэтчбеков Lada Xray Cross в новом исполнении Instinct.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Сергей Светлаков приняли участие в шоу Comment Out
Общество
США обвинили менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Министерство юстиции США обвинило менеджера российской компании Group-IB Никиту Кислицина в попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Армия и оружие
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Директор по оборонным исследованиям и разработкам Марк Льюис считает главной причиной отставания США в разработках гиперзвукового оружия чрезмерную открытость Штатов.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Технологии
Ученые NASA нашли свидетельство древней жизни на Марсе
Немецкие астробиологи из Берлинского технического университета уверены: тиофены – признак того, что когда-то давно на Марсе была жизнь.
Армия и оружие
Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается
Происшествия
Родственника Шакро Молодого обвинили в стрельбе на автомойке в Москве
РБК сообщает, что Куся является родственником Захария Калашова (Шакро Молодого). В 2018 году тот получил почти 10 лет колонии.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Политика
Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было
Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
Футбол
Сборная России сыграет с Венгрией в Будапеште на «Пушкаш-Арене»
Матч Лиги наций Россия — Венгрия пройдет на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште.
Политика
В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства России
В пресс-службе отметили, что в аппарате правительства будут работать 1545 человек.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу из-за коронавируса
Экономика
Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Общество
Из-за робота-двойника Шварценеггер подал в суд на российскую компанию
Арнольд Шварценеггер, американский актер и бывший губернатор Калифорнии, рушил судится с российской компанией Promobot.
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.