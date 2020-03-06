Происшествия

Газета.RuГазета.RuУкраинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора найдены мертвыми в Москве, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

В квартире на западе Москвы погибла профессиональная шахматистка

Погибшей девушкой в квартире на западе Москвы оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора.
ТАССвчера в 16:20

Подробнее о событии

Погибшие в Москве мужчина и девушка отравились «веселящим газом»

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Чемпион Украины по шахматам трагически погиб вместе с подругой

Вести.Ru01:50

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия03:52

В Москве чемпион Украины по быстрым шахматам отравился «веселящим» газом

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Появилось видео с места гибели 18-летней шахматистки и ее друга

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Проверка начата после обнаружения погибших шахматистов в Москве

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Коллеги назвали погибшего одесского шахматиста Богдановича вундеркиндом

ФАНвчера в 16:53
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Общество

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Происшествия

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Интерфакс 03 марта в 20:24
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru вчера в 04:28
Здоровье

В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Московский Комсомолец 04 марта в 09:59
Культура

HBO снимет сериал по игре The Last of Us

HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Комсомольская правда 02:07
Политика

Захарова призвала Мадрид не экстрадировать в США задержанную россиянку

МИД России призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США россиянки Олеси Красиловой, которую задержали на острове Тенерифе по запросу Вашингтона, чтобы «не усугубить ситуацию».
Известия 04:07
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Авто

Lada Xray Cross получила новую топ-версию

Компания АвтоВАЗ начала производство хэтчбеков Lada Xray Cross в новом исполнении Instinct.
Autorating.ru вчера в 04:43
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Сергей Светлаков приняли участие в шоу Comment Out

Paparazzi.ru вчера в 10:59
Общество

США обвинили менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Министерство юстиции США обвинило менеджера российской компании Group-IB Никиту Кислицина в попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году.
Телеканал RTVI 04:50
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Армия и оружие

В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии

Директор по оборонным исследованиям и разработкам Марк Льюис считает главной причиной отставания США в разработках гиперзвукового оружия чрезмерную открытость Штатов.
Shraibikus News 02:27
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
Технологии

Ученые NASA нашли свидетельство древней жизни на Марсе

Немецкие астробиологи из Берлинского технического университета уверены: тиофены – признак того, что когда-то давно на Марсе была жизнь.
ToDay News Ufa вчера в 13:19
Армия и оружие

Базу ПРО США в Польше атаковали голодные кабаны

ИА REX 04:40
Армия и оружие

Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается

Коммерсантъ 04:11
Происшествия

Родственника Шакро Молодого обвинили в стрельбе на автомойке в Москве

РБК сообщает, что Куся является родственником Захария Калашова (Шакро Молодого). В 2018 году тот получил почти 10 лет колонии.
Московский Комсомолец 04:38
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Политика

Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
RT на русском 04:44
Футбол

Сборная России сыграет с Венгрией в Будапеште на «Пушкаш-Арене»

Матч Лиги наций Россия — Венгрия пройдет на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште.
Матч ТВ 04:48
Политика

В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым.
РИА Новости 04:20
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства России

В пресс-службе отметили, что в аппарате правительства будут работать 1545 человек.
Газета.Ru вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу из-за коронавируса

Актуальные Новости 04:23
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ 03:52
Общество

Из-за робота-двойника Шварценеггер подал в суд на российскую компанию

Арнольд Шварценеггер, американский актер и бывший губернатор Калифорнии, рушил судится с российской компанией Promobot.
Вести ПК в Воронеже вчера в 15:37
Политика

ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
ТАСС вчера в 16:11
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Станислав Эдуардович Богданович
Украинский шахматист, гроссмейстер.
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