Происшествия
RT на русскомУкраинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора. Их тела обнаружили в квартире жилого дома, на головах были полиэтиленовые пакеты, рядом — баллон с веселящим газом, сообщают источники RT.
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с чего всё началось
РЕН ТВ стало известно, что на телах украинских шахматистов из Украины 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры были обнаружены следы от инъекций. По имеющейся информации, у парня - следы уколов на руках и ногах, у девушки - след от укола под коленом.РЕН ТВ02:42
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