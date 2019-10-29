Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Ополченцы ЛНР и военные ВСУ начали отвод сил у Золотого

Московский Комсомолец06:40

В ОБСЕ объявили о возобновлении разведения сил в Золотом

RT на русском08:01

Сигнальные ракеты запустили в Донбассе для начала разведения войск. Видео

Телеканал 360°06:46

Военные Украины и ЛНР запустили сигнальные ракеты в Донбассе

РБК07:40

Без предварительных объявлений. Стороны конфликта в Донбассе начали отвод войск в Золотом

ТАСС09:02

В ЛНР вслед за Киевом подтвердили готовность отвести войска

Lenta.ru06:21

Ополченцы ЛНР начали отводить силы из района Золотого

РИА Новости09:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество

Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Российская газета 07:53
Армия и оружие

Командир назвал Шойгу условия повышения мощи российской базы в Армении

РБК 08:55
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Технологии

Сбербанк запустил сервис для похода в рестораны

В понедельник Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустили мобильное приложение SberFood.
РБК вчера в 00:00
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Технологии

Интернет «отмечает» 50-летний юбилей

Пенза-взгляд 02:52
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Футбол

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости вчера в 06:36
Армия и оружие

Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма

RT на русском 08:17
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Хоккей

Хоккейный клуб «Спартак» расторг контракт с Кутузовым

Московский "Спартак" разорвал соглашение с чемпионом мира 2014 года защитником Александром Кутузовым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
РИА Новости 08:39
Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 05:42
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс 06:24
Общество

В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети

В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Lenta.ru 08:42
Происшествия

Следователи задержали руководителя «Ногинского хлебокомбината»

Согласно сообщению ГСУ, по факту невыплаты свыше трех месяцев зарплаты работникам "Ногинского хлебокомбината" ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ "невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат", а также по статье 196 УК РФ "преднамеренное банкротство".
Российская газета 05:42
Армия и оружие

Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
BFM.ru 08:37
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Общество

Москвичам пообещали резкое потепление в День народного единства

Как сообщили в центре "Фобос", в День народного единства 4 ноября в Москве будет до 10-12 градусов тепла.
Московский Комсомолец 08:55
Политика

Транзит газа: запланирована трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины

Если Киев не успеет это сделать, то, как ранее сообщил Владимир Путин, Россия может продлить на год договор на прокачку газа.
RuNews24.ru вчера в 03:49
Общество

ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию «Новой газете» и ее сотруднику

Российские судебные власти поддержали истца и в итоге постановили, что ему должны выплатить компенсацию в 50 тыс. рублей.
Интерфакс 07:45
Общество

Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами

Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.
Рифей-Пермь вчера в 01:47
Политика

Зеленский сравнил Украину с Apple из гаража и больным спортсменом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с компанией «Apple, которая начинает свой путь в гараже».
Lenta.ru 07:52
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала горячее фото в бикини

Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец 04:37
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное