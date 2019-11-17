Армия и оружие
Газета.RuУкраинские силовики в Донбассе вывесили американский флаг
Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на офицера пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.
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В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
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Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E полностью раскрылся
Судя по информации на сайте, Ford Mach E будет доступен в пяти комплектациях: Select (запас хода составит около 370 км), Premium (500 км), California Route 1 (500 км), The limited-build First Edition (430 км) и GT (380 км). Базовая версия Select получит ценник в 43 895 долларов США или порядка 2,81 млн рублей.
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две опухоли
Две доброкачественные опухоли обнаружили у 19-летней дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой.
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Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
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Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
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В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
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Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр
Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
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В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент
Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
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Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября.
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Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
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Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ.
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В Венеции подготовились к новому пику наводнения
Новое повышение уровня воды ожидается в Венеции. Об этом 17 ноября сообщает газета La Repubblica.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
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Болельщики «Трактора» покинули трибуны в начале матча
Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».
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Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
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Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
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Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон
За месяц до премьеры первого сезона стрим-сервис Netflix заказал производство второго сезона сериала «Ведьмак».
Происшествия
В России нашли дорогу со столбами посередине
В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».
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Завораживающее видео: как бы выглядели планеты Солнечной системы на месте Луны
Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.