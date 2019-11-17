Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на офицера пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.

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