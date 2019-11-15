Происшествия

REGNUMREGNUMУкраинские спасатели сообщили о взрывах на военных складах в Балаклее

Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.
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На военных складах в Харьковской области произошла серия взрывов

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