Происшествия
REGNUMУкраинские спасатели сообщили о взрывах на военных складах в Балаклее
Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.
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Два сапера погибли, четверо военных ранены при взрывах на складе под Харьковом
Интерфаксвчера в 09:51
СМИ сообщили о взрывах в районе военных складов в Балаклее Харьковской области
Говорит Москвавчера в 08:24
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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