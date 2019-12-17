Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаУкраинские власти лишили госохраны Яценюка и Турчинова

Власти Украины лишили государственной охраны бывшего премьер-министра незалежной Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной рады Александра Турчинова. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны Украины.
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СМИ сообщили о снятии госохраны с Яценюка и Турчинова

Известиявчера в 13:42

СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны

RT на русскомвчера в 10:12

СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны

Аргументы и Фактывчера в 11:01

СМИ: Яценюка и Турчинова лишили государственной охраны

РЕН ТВвчера в 10:35

Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны

Газета.Ruвчера в 11:34

СМИ: Яценюк и Турчинов лишены государственной охраны

REGNUMвчера в 10:02

СМИ: бывшего премьера Украины Яценюка и экс-спикера Рады Турчинова лишили госохраны

ТАССвчера в 09:42
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Life.ru 06:22
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Компания BMW раскрыла часть характеристик нового электрического кроссовера iX3.
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В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

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