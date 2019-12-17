Политика
Комсомольская правдаУкраинские власти лишили госохраны Яценюка и Турчинова
Власти Украины лишили государственной охраны бывшего премьер-министра незалежной Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной рады Александра Турчинова. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны Украины.
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Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Общество
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Политика
Скрипаль обругала британского посла после его заявления
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
Политика
На Украине насчитали миллионы граждан, покинувших страну с 2010 года
С Украины эмигрировало около четырёх миллионов граждан с 2010 года.
Политика
«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Здоровье
В Москве под угрозой закрытия оказалась 11-я гинекологическая больница
Рейдерским захватом называют врачи гинекологической больницы во Втором Щипковском переулке события, которые происходят в клинике с начала месяца.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти отвергает вину
Житель Гатчинского района Ленинградской области, подозреваемый правоохранительными органами в насилии над собственной дочерью, не признает свою вину, сообщает ТАСС.
Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Футбол
Бенатиа рассказал, как в «Ювентусе» его шокировал Роналду
Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, как его шокировал нападающий Криштиану Роналду, с которым он вместе играл за туринский клуб в первой части прошлого сезона.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами
Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.
Происшествия
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Авто
BMW рассказала о дальнобойности электрического BMW iX3
Компания BMW раскрыла часть характеристик нового электрического кроссовера iX3.
Авто
Представлена глобальная версия новой Kia Optima
Внешне глобальная Kia Optima в точности повторяет седан Kia K5, предназначенный для «домашнего» южнокорейского рынка.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Общество
Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии
Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Авто
Внедорожник Ineos Grenadier обосновался в Уэльсе
Представители компании Ineos Automotive считают, что их внедорожник станет «лучшим в мире».
Наука
Зоологи заметили у коал обезьянью походку
Ученые рассказали, что от скорости движения зависит тип походки коал.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала похожа на свою знаменитую сестру
Наталья Фриске опубликовала в сторис инстаграма фотографии и видео, на которых была очень похожа на свою знаменитую сестру певицу Жанну Фриске.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Политика
МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине
Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
Общество
В Британии создали унитаз для повышения продуктивности сотрудников
В Великобритании изобрели унитаз, который заставит сотрудников меньше времени проводить в туалете и больше работать.
Армия и оружие
США завладели частотами С-400 в Сирии
США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Происшествия
По делу Арашуковых задержали еще четверых человек
В Ставрополье задержали четверых подозреваемых по уголовным делам об убийствах лидера черкесского молодежного движения Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, хищении природного газа, поставляемого на территорию СКФО, и организации преступного сообщества.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.