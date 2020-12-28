Украинские власти отменили льготный тариф на электроэнергию для населения
Правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Заседание кабмина транслировалось в YouTube. Такое предложение внес и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.В источнике
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Кабмин Украины отменил льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января
ТАСС28 декабря в 12:15
Власти Украины отменили льготный тариф на электроэнергию для населения
Комсомольская правдавчера в 18:36