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Газета.Ru
Газета.Ru

Украинские власти отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

Правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Заседание кабмина транслировалось в YouTube. Такое предложение внес и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.В источнике
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Lenta.ru

На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

Lenta.ruвчера в 00:29
Телеканал 360°

Украина отменила льготный тариф на электроэнергию

Телеканал 360°вчера в 19:24
ТАСС

Кабмин Украины отменил льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января

ТАСС28 декабря в 12:15
BFM.ru

На Украине повышают цены на электричество

BFM.ru28 декабря в 13:20
Взгляд.ру

На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

Взгляд.ру28 декабря в 12:54
Известия

На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

Известия28 декабря в 12:52
Комсомольская правда

Власти Украины отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

Комсомольская правдавчера в 18:36

Афантазия не помешала работе пространственной памяти

В исследовании ученых приняли участие 61 человек с афантазией и 62 добровольца из контрольной группы с нормальной способностью составления мыслительных образов: перед началом исследования все участники прошли стандартизированный опросник, который позволяет оценить яркость составляемых мыслительных образов.
N+128 декабря в 05:25

Пара Кузьмина и Энберт стали победителями шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Как сообщает ToDay News Ufa, актриса Ольга Кузьмина и ее партнер, который является многократным призером чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию, Александр Энберт, победили в последнем сезоне популярного ледового шоу на российском телевидении «Ледниковый период».
ToDay News Ufa27 декабря в 13:10