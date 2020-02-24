Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры

Как заявил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, власти просто забыли о них. Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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