Как заявил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, власти просто забыли о них. Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.

Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры

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