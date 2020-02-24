Политика
Lenta.ruУкраинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры
Как заявил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, власти просто забыли о них. Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
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Армия и оружие
Российская авиация нанесла удары по населенным пунктам в Идлибе
Воздушно-космические силы России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Общество
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
Происшествия
По Украине ударил мощный шторм: все рушится, есть жертвы – кадры стихии
Позже появилось сообщение о еще одной погибшей из-за стихии: в Одессе девушку убило веткой на пересечении улицы Неженской и переулка Маланова.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж
В предстоящем анимационном фильме «Вперед» («Onward») от Disney и Pixar впервые за историю студий появится открытый ЛГБТ-персонаж — им станет офицер Спектор, которую озвучит Лина Уэйте.
Спорт
Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре»
Несмотря на поражение на «Ски Туре», Большунов сохранил уверенное лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Экономика
Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса
На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
Авто
Составлен рейтинг популярных мужских автомобилей
Наука
Учёные из Гонконга разработали высокоэффективный водный генератор электроэнергии
Группа учёных из Гонконга разработала высокоэффективный электрогенератор, способный зажечь сто светодиодных лампочек от одной капли воды.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Политика
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Армия и оружие
Сирия отразила израильские ракетные удары по Дамаску
Политика
Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Авто
Представлен Volkswagen Caddy нового поколения
Автомобильный производитель Volkswagen в Дюссельдорфе представил новое поколение фургона Caddy.
Общество
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Тольятти
Напомним, в марте 2017 года массовое побоище устроили юные хоккеисты во время матча за Кубок Подмосковья среди юниоров в Электростали.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отмечается, что турецкие силы и сирийская оппозиция, выступающая на стороне Анкары, начали наземную операцию в направлении города Нейраб.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В первую пятерку лидеров с 87,3 млн рублей попал фильм "Зов предков" - экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Харрисоном Фордом в главной роли.
Гаджеты
В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире
Напомним, новинка получила мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865. Аппарат получил 603 тысячи баллов.
Политика
Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Армия и оружие
ВМС США назвали цель захода эсминца Ross в Черное море
Командование ВМС США заявило, что заход эсминца Ross в акваторию Черного моря преследует цели укрепления отношений США с черноморскими партнерами.