Политика
iReactorУкраинские внутренние паспорта продолжат действовать на территории РФ
Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило, что на территории страны украинские внутренние паспорта будут действовать и после 1 марта. Согласно действующему российскому законодательству, эти паспорта граждане Украины могут использовать для въезда и пребывания на территории РФ.
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с чего всё началось
Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.ТАССвчера в 18:34
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Действие украинских внутренних паспортов сохранится в России после 1 марта
RT на русскомвчера в 19:47
МВД РФ разъяснило порядок действия внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта
Коммерсантъвчера в 20:28
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