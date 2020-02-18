Политика

iReactoriReactorУкраинские внутренние паспорта продолжат действовать на территории РФ

Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило, что на территории страны украинские внутренние паспорта будут действовать и после 1 марта. Согласно действующему российскому законодательству, эти паспорта граждане Украины могут использовать для въезда и пребывания на территории РФ.
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с чего всё началось

Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта

Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
ТАССвчера в 18:34

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Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Известиявчера в 22:13

Россия не помешает гражданам Украины въезжать по внутренним паспортам

РЕН ТВвчера в 18:57

Действие украинских внутренних паспортов сохранится в России после 1 марта

RT на русскомвчера в 19:47

Внутренние паспорта Украины будут действовать в России и после 1 марта

REGNUMвчера в 19:25

Россия не будет запрещать въезд украинцам по внутренним паспортам

Газета.Ruвчера в 19:19

МВД РФ разъяснило порядок действия внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта

Коммерсантъвчера в 20:28

Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта

ТАССвчера в 18:34
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:27, Ашберн
Общество

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Газета.Ru 01:16
Футбол

Футболист Кокорин официально перешёл в «Сочи»

Футболист Александр Кокорин официально перешёл в "Сочи", где проведёт остаток сезона в аренде.
Газета Metro вчера в 09:08
Общество

В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Газета.Ru вчера в 07:40
Кино

Том Харди показал главного злодея второй части «Венома»

iReactor вчера в 17:43
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском 00:09
Кино

В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
News.ru вчера в 07:31
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
Общество

Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Экономика

ЦБ изменит основания для блокировки счетов россиян

Банки начнут блокировать счета жителей России по новым причинам. Новые критерии блокировки будут введены в рамках борьбы с отмыванием денег.
Невские Новости 16 февраля в 19:25
Общество

Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов направил письмо профильному комитету по госстроительству и законодательству с предложением о закреплении в преамбуле Основного закона страны запрета на аборты.
Невские Новости вчера в 20:40
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК 16 февраля в 12:54
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Автоспорт

Звание «Лучший спортсмен года» разделили Месси и Хэмилтон

Невские Новости вчера в 16:55
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Политика

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Коммерсантъ вчера в 17:14
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Piter.tv вчера в 00:03
Гаджеты

Бюджетный смартфон iPhone 2020 выйдет без задержек

По словам аналитика, бюджетный iPhone 2020 выйдет без задержек и его презентация состоится в марте, а точнее во второй половине месяца.
Astera вчера в 15:24
Политика

Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Lenta.ru вчера в 17:58
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона

RT на русском вчера в 07:20
Общество

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
РИА Новости вчера в 21:23
Экономика

Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о продаже Центробанком Минфину контрольного пакета в Сбербанке (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций).
РБК вчера в 16:04
Армия и оружие

Украину уличили в поставках военной продукции в Россию

Деловое.ТВ вчера в 04:49
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета 00:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Экономика

ФНС России разъяснила, как предпринимателю на НПД подтвердить свой статус в целях освобождения от уплаты взносов «за себя»

Законом № 422-ФЗ установлено, что ИП не признаются плательщиками страховых взносов "за себя" за период применения НПД (письмо Федеральной налоговой службы от 6 февраля 2020 г. №СД-4-3/1866@).
Гарант вчера в 01:30
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