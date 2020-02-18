Политика

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Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МИД РФ.
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Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта

Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
ТАССвчера в 18:34

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Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

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МВД РФ разъяснило порядок действия внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта

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РЕН ТВвчера в 18:57

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Газета.Ruвчера в 19:19

Действие украинских внутренних паспортов сохранится в России после 1 марта

RT на русскомвчера в 19:47

Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта

ТАССвчера в 18:34
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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