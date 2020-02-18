Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

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Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МИД РФ.

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