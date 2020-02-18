Политика
ИзвестияУкраинские внутренние паспорта продолжат действовать в России
Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МИД РФ.
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с чего всё началось
Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.ТАССвчера в 18:34
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МВД РФ разъяснило порядок действия внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта
Коммерсантъвчера в 20:28
Действие украинских внутренних паспортов сохранится в России после 1 марта
RT на русскомвчера в 19:47
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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