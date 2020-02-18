"Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов [включая внутренние паспорта] для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции", - сказали в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС о том, будут ли внутренние паспорта по-прежнему признаваться в РФ после 1 марта.

с чего всё началось

Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МИД РФ.

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