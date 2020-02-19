Армия и оружие
РИА НовостиУкраинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Его слова цитирует портал Еспресо.TV. Он добавил, что в целом украинские позиции остались неизменными.
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Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
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Пресс-служба Xiaomi сообщила: «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме».
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Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
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Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Политика
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Министерство иностранных дел Китая лишило аккредитации троих корреспондентов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за заголовка одной из статей издания, сообщает WSJ.
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Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Венгер предложил вариант изменения правила офсайда
Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по изменению правила офсайда.
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Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
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В Винниках Львовской области жители перекрыли въезд в госпиталь, чтобы не пропустить в лечебное учреждение эвакуированных из Уханя украинцев, сообщает 19 февраля издание Zaxid.net.
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Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами
По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
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В транспорте могут запретить слушать музыку без наушников
В транспорте могут запретить слушать музыку без наушников. Эксперты попросили Минтранс изменить правила перевозки пассажиров.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17
Нидерландская разведка в ходе исследования обстоятельств крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года выяснила, что ни одного зенитино-ракетного комплекса "Бук" не находилось достаточно близко, чтобы сбить лайнер.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.