Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Его слова цитирует портал Еспресо.TV. Он добавил, что в целом украинские позиции остались неизменными.
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Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе

Газета.Ru14:40

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости13:01

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

РБК12:50

Министр обороны Украины сообщил о потере опорного пункта в Донбассе

Известия12:45

Обстановку после обстрелов в Донбассе сочли успокоившейся

Lenta.ru13:27

Министр обороны Украины заявил, что ситуация в Донбассе успокоилась

ТАСС12:20

Минобороны Украины отметило снижение напряжённости в Донбассе

News.ru10:46
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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
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Лукашенко надеется на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным заявил, что надеется на договоренности о дальнейшем сотрудничестве.
ФАН вчера в 06:40
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Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

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Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» € 4 млн 400 тысяч в год

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Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
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Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
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ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче

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В Кремле прокомментировали отставку Суркова

В Кремле не комментируют, чем будет дальше заниматься экс-помощник Путина, однако «верят в многолетний опыт и талант» Суркова и его восстребованность «на самых разных направлениях».
RuNews24.ru 12:35
Происшествия

В Германии при стрельбе убиты восемь человек

В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:17
Культура

Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

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Asus решила проблему с прегревом чипов Navi в видеокартах ROG Strix

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В Омской области погиб бывший глава регионального минздрава

По данным портала «Новый Омск», местная полиция уточнила, что Ерофеев, вероятно, не справился с управлением снегохода, тот опрокинулся.
РБК вчера в 23:50
Экономика

МВФ: Украина теряет трудоспособное население

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Футбол

Жозе Моуринью: «Мы в очень сложной ситуации. Меня беспокоит больше всего то, что это продлится до конца сезона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

LiveSport.ru 16:22
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Российская газета 17:56
Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Известия 16:05
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
Происшествия

В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
РИА Новости 16:56
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru вчера в 02:36
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Наука

Физики научились управлять следами от капель

В экспериментах физики использовали капли объемом один микролитр, состоящие из летучего изопропилового спирта в смеси с различными концентрациями медленно испаряющихся веществ, таких как этиленгликоль или додекан.
N+1 вчера в 07:08
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Политика

В ФСБ ответили на обвинения в подготовке убийств за рубежом

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ «Вымпел» Валерий Попов заявил, что ветеранский фонд, который СМИ обвинили в подготовке спецназа для убийств за рубежом, занимается исключительно благотворительной работой и помощью детям.
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Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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Metro Exodus отлично показала себя в Steam, а Shenmue III окупилась

Во время последней финансовой отчётности Embracer Group исполнительный директор Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) заявил, что Metro Exodus (в наших краях — «Метро: Исход») отлично показывает себя в Steam.
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Здоровье

Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в 33 школах Петербурга

В Петербурге на семь дней приостановлен учебный процесс в 102 классах 33-х школ и в 23-х группах 14 детских садов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:05
Политика

В Кремле анализируют решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти занимаются изучением вердикта суда Гааги, в соответствии с которым Москву обязали выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа — российской нефтяной компании, существовавшей с 1993 по 2007 год.
Городовой 05:22
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