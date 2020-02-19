Армия и оружие
РИА НовостиУкраинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Его слова цитирует портал Еспресо.TV. Он добавил, что в целом украинские позиции остались неизменными.
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Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
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