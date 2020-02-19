Армия и оружие
РИА НовостиУкраинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Его слова цитирует портал Еспресо.TV. Он добавил, что в целом украинские позиции остались неизменными.
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Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Авто
Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe
В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Происшествия
В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Биатлон
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
Армия и оружие
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Происшествия
В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей
Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
Армия и оружие
Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер
Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Экономика
Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Кино
Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Технологии
Xiaomi предустановит российские программы на устройства
Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Здоровье
Ученые рассказали о пользе «вредного» картофеля
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который считается вредным продуктом для сохранения фигуры, способствует улучшению показателей здоровья человека.
Технологии
IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер
Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Авто
Появились характеристики нового Kia Sorento
Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
Футбол
«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Технологии
В Microsoft признали опасным последнее обновление Windows 10
Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах, которые возникают у пользователей после обновления Windows 10 (под номером KB4524244).
Происшествия
Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО
Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
Политика
Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Биатлон
Биатлонист Устюгов объяснил, зачем подал в суд на IBU
Бывший биатлонист Евгений Устюгов рассказал, зачем он обратился в гражданский суд Австрии с иском к Международному союзу биатлонистов (IBU).