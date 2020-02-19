Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиУкраинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Его слова цитирует портал Еспресо.TV. Он добавил, что в целом украинские позиции остались неизменными.
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Обстановку после обстрелов в Донбассе сочли успокоившейся

Lenta.ru13:27

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости13:01

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

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Министр обороны Украины сообщил о потере опорного пункта в Донбассе

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Газета.Ru14:40

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ТАСС12:20

Минобороны Украины отметило снижение напряжённости в Донбассе

News.ru10:46
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Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
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По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
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Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
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В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
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Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер

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Комсомольская правда 10:02
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Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
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Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
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Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

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Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
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Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
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В Microsoft признали опасным последнее обновление Windows 10

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Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
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Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
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Биатлонист Устюгов объяснил, зачем подал в суд на IBU

Бывший биатлонист Евгений Устюгов рассказал, зачем он обратился в гражданский суд Австрии с иском к Международному союзу биатлонистов (IBU).
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