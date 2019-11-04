Армия и оружие
Московский КомсомолецУкраинские военные назвали новую дату отвода сил в Петровском
Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко назвал новую возможную дату отвода сил в населенном пункте Петровское в Донбассе.
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с чего всё началось
«Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, седьмого приступаем, восьмого фактически разводимся, если не будет нарушения режима тишины»,— заявил господин Кравченко (цитата по «Интерфакс-Украина»).Коммерсантъ10:38
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