Отмечается, что наблюдательный пост располагался впереди основных боевых позиций, поэтому, когда с другой стороны повысилась интенсивность артиллерийских обстрелов, боевики были вынуждены бежать. В ведомстве подчеркнули, что наблюдательный пункт был оставлен временно.

Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе

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