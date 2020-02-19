Армия и оружие

REGNUMREGNUMУкраинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе

Отмечается, что наблюдательный пост располагался впереди основных боевых позиций, поэтому, когда с другой стороны повысилась интенсивность артиллерийских обстрелов, боевики были вынуждены бежать. В ведомстве подчеркнули, что наблюдательный пункт был оставлен временно.
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Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе

REGNUM20:05

Министр обороны Украины заявил, что ситуация в Донбассе успокоилась

ТАСС12:20

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости13:01

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

РБК12:50

Обстановку после обстрелов в Донбассе сочли успокоившейся

Lenta.ru13:27

Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе

Газета.Ru14:40

Минобороны Украины отметило снижение напряжённости в Донбассе

News.ru10:46
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Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

ТАСС 18:09
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 09:09
Происшествия

Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане

Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
REGNUM 20:14
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
РИА Новости 20:36
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM 18:50
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Общество

Путин прибыл в Петербург, чтобы почтить память Собчака

ТК Звезда 06:00
Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Коммерсантъ 21:59
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 11:11
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Общество

Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале

РИА Новости 08:50
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru 07:43
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Российская газета 17:56
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ вчера в 04:51
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК 22:43
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Диброва рассказала о его состоянии

Жена Дмитрия Диброва Полина в своем Instagram сообщила, что состояние телеведущего стабильное.
Аргументы и Факты 21:56
Общество

В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии

Известия 14:54
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Армия и оружие

Атакован сирийский город Джебла возле авиабазы Хмеймим

Вести.Ru 16:04
Шоу-бизнес

С Аль Пачино расстались из-за 39-летней разницы в возрасте

Израильская актриса Мейталь Дохан рассталась с 79-летним Аль Пачино из-за разницы в возрасте.
Газета.Ru 14:45
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Единоборства

Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram видео совместной пробежки с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Московский Комсомолец 16:56
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" на своем поле уступил немецкому "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:17
Армия и оружие

Сирийские боевики применили против турецких военных оружие из США

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики в Сирии используют оружие, которое передают им США, против турецких военнослужащих.
Московский Комсомолец 01:17
Происшествия

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Общество

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru 14:17
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