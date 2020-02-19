Армия и оружие
REGNUMУкраинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе
Отмечается, что наблюдательный пост располагался впереди основных боевых позиций, поэтому, когда с другой стороны повысилась интенсивность артиллерийских обстрелов, боевики были вынуждены бежать. В ведомстве подчеркнули, что наблюдательный пункт был оставлен временно.
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Армия и оружие
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