Политика
BFM.ruУкраинские военные подняли флаги США в Донбассе
Командиры двух бригад украинской армии приказали вывесить флаги США над позициями ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Ивана Филипоненко.
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с чего всё началось
"16 ноября "патриоты Украины", командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.ТАСС07:00
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