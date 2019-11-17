Политика

BFM.ruBFM.ruУкраинские военные подняли флаги США в Донбассе

Командиры двух бригад украинской армии приказали вывесить флаги США над позициями ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Ивана Филипоненко.
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"16 ноября "патриоты Украины", командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский", - цитирует его агентство Луганскинформцентр
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