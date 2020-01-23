Армия и оружие

Пятый каналПятый каналУкраинские военные получили новые БТР с дырками в броне

Боевые машины произведены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
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«Укроборонпром» поставил в армию Украины «дырявые» бронетранспортеры

РЕН ТВвчера в 20:07

Минобороны Украины получило с завода новые БТР с «дырявой бронёй»

News.ruвчера в 19:36

На украинский бронетанковый завод поставили бракованные комплектующие: Минобороны их утвердило

Московский Комсомолец23 января в 08:23

Минобороны Украины остановило поставки БТР-4 в ВСУ из-за дефекта корпусов

Взгляд.рувчера в 10:59

На фоне скандала с бракованными корпусами Минобороны Украины приостановило закупки БТР-4

ТАССвчера в 10:43

Замкнутый круг: корпуса украинских БТР-4 снова пошли трещинами

Российская газета23 января в 09:28

Украинская армия получила «дырявые» БТР

РИА Новостивчера в 18:20
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Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
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Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
RT на русском вчера в 21:20
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Общество

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ 01:05
Теннис

Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
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Космос

Названа дата запуска миссии по изучению Солнца Solar Orbiter

REGNUM 00:00
Политика

Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
REGNUM 01:09
Общество

Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Запрещено также отказывать в помощи просящему. В Татьянин день важно не ссориться, чтобы не навлечь горе на близких людей.
Крестьянская жизнь 01:26
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Наука

Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

Что происходит 23 января в 05:40
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21

По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
РИА Новости 02:36
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Наука

Антивирусный препарат предотвращает метастаз раковых клеток

Ugpressa.ru вчера в 03:26
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет частью России

Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не может войти в состав другого государства, в том числе и в «братскую» Россию.
Телеканал 360° вчера в 07:36
Общество

Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца

Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Вести.Ru вчера в 10:26
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек

Еще два человека скончались за пределами провинции Хубэй, пишет РИА «Новости». И таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 41.
Телеканал 360° вчера в 19:12
Футбол

Радонич: «В Самаре живется отлично, я впечатлен»

Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич рассказал о своей жизни в Самаре. В Самаре живется отлично, я впечатлен.
Soccer.ru 01:11
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
ТАСС вчера в 23:48
Политика

Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
РБК вчера в 10:44
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

РБК 01:20
Политика

В Сети появилась новая запись «прослушки» c совещания премьера Украины

На YouTube-канале "Стенограма наради" появилась новая запись, якобы сделанная на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.
РИА Новости 01:13
Шоу-бизнес

Поклонники приняли 51-летнюю Стриженову в парике за Пугачеву

Подписчики Екатерины Стриженовой перепутали ее фото в Instagram с Аллой Пугачевой. Стриженова примеряла светлый парик для нового образа.
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Армия и оружие

В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»

Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
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Кино

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Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.
NewInform 02:29
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место Соединенных Штатов в возможной войне

Военное дело вчера в 00:20
Космос

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Lenta.ru вчера в 19:53
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
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