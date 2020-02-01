Ночью 22 февраля украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил в Facebook штаб операции объединенных сил Украины. По его данным, неудачную попытку прорыва осуществила «группа вооруженных формирований РФ».

Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе

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