Армия и оружие
КоммерсантъУкраинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе
Ночью 22 февраля украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил в Facebook штаб операции объединенных сил Украины. По его данным, неудачную попытку прорыва осуществила «группа вооруженных формирований РФ».
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На Украине заявили о попытке «прорыва вооружённых формирований РФ» под Новотошковским
Военное обозрение05:15
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