Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъУкраинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе

Обострение конфликта в Донбассе произошло на этой неделе, 19 февраля. Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) заявила о попытках украинской диверсионной группы перейти линию фронта, а украинские военные — об атаках на свои посты со стороны ЛНР.
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Представители ВСУ сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе

Военное дело04:06

Война любой ценой: почему Украина продолжает боевые действия в Донбассе

KM.ru03:14

Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе

Коммерсантъ03:08
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Политика

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 01:54
Биатлон

Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии

Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Известия 02:56
Общество

В Москве задержали семь человек на акции в честь дня рождения активиста Котова

Задержанных доставили в ОВД «Китай-город». Сегодня в Москве запланировано еще несколько акций в поддежку Константина Котова.
Коммерсантъ 04:20
Общество

Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Невские Новости 20 февраля в 21:27
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 00:45
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета вчера в 06:31
Политика

Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
RT на русском 03:08
Политика

Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету

В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.
РИА Новости вчера в 14:06
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия 04:12
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru вчера в 12:43
Футбол

Полиция искала в доме Платини подарок от Путина

Экс-руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини развеял слух, что ему президент России Владимир Путин подарил картину Пабло Пикассо.
ProstoProSport вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru 02:59
Общество

Родителей предупредили о смертельной школьной игре из Израиля

Российских родителей предупредили о смертельной детской игре, ставшей популярной в школах Израиля.
РЕН ТВ 20 февраля в 13:47
Кино

На 98-м году жизни умер актер Борис Лескин

Аргументы и Факты вчера в 14:15
Общество

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
РБК вчера в 22:51
Кино

Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Газета.Ru вчера в 13:50
Энергетика

Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос стоимости нефти. Москва предложила Минску поэтапно уменьшать премию к цене на сырье.
Телеканал 360° вчера в 07:15
Гаджеты

Смартфон Redmi K30 Pro 5G превзойдёт Xiaomi Mi 10 по одной из функций

Новый смартфон Redmi K30 Pro 5G превзойдёт Xiaomi Mi 10 по одной из функций.
UfaTime.ru вчера в 14:15
Космос

Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner

Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
Российская газета 02:56
Здоровье

Российские вирусологи спрогнозировали эпидемию коронавируса

Лукашев добавил, что вторая вспышка коронавируса, которая предположительно, возникнет в октябре, захватит всю территорию РФ.
RuNews24.ru 20 февраля в 03:06
Гаджеты

Google будет сотрудничать с Huawei до последнего

В прошлом году власти США внесли компанию Huawei в так называемый «черный список», фактически запретив американским компаниям сотрудничать с китайским производителем.
Live24 04:22
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Интерфакс 04:08
Армия и оружие

ВКС России атаковали позиции протурецких боевиков в Сирии

Самолеты СУ-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Rambler News Service 20 февраля в 09:43
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
ИА Новороссия вчера в 09:04
Общество

Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
161.ru 20 февраля в 01:45
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