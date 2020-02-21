Обострение конфликта в Донбассе произошло на этой неделе, 19 февраля. Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) заявила о попытках украинской диверсионной группы перейти линию фронта, а украинские военные — об атаках на свои посты со стороны ЛНР.

Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе

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