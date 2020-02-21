Армия и оружие
КоммерсантъУкраинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе
Обострение конфликта в Донбассе произошло на этой неделе, 19 февраля. Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) заявила о попытках украинской диверсионной группы перейти линию фронта, а украинские военные — об атаках на свои посты со стороны ЛНР.
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Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
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Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
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Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
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МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
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Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
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Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
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Полиция искала в доме Платини подарок от Путина
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Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
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Родителей предупредили о смертельной школьной игре из Израиля
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На 98-м году жизни умер актер Борис Лескин
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СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
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Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Энергетика
Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть
Россия и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос стоимости нефти. Москва предложила Минску поэтапно уменьшать премию к цене на сырье.
Гаджеты
Смартфон Redmi K30 Pro 5G превзойдёт Xiaomi Mi 10 по одной из функций
Новый смартфон Redmi K30 Pro 5G превзойдёт Xiaomi Mi 10 по одной из функций.
Космос
Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner
Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
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Российские вирусологи спрогнозировали эпидемию коронавируса
Лукашев добавил, что вторая вспышка коронавируса, которая предположительно, возникнет в октябре, захватит всю территорию РФ.
Гаджеты
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В прошлом году власти США внесли компанию Huawei в так называемый «черный список», фактически запретив американским компаниям сотрудничать с китайским производителем.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Армия и оружие
ВКС России атаковали позиции протурецких боевиков в Сирии
Самолеты СУ-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
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Общество
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Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.