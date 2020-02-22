Украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Facebook. Как утверждают военные, инцидент произошел возле населенного пункта Новотошковское Луганской области.

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

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