Армия и оружие
Lenta.ruУкраинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Facebook. Как утверждают военные, инцидент произошел возле населенного пункта Новотошковское Луганской области.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине заявили о попытке «прорыва вооружённых формирований РФ» под Новотошковским
Военное обозрение05:15
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.
Единоборства
Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче
Общество
Больная коронавирусом работница стала причиной закрытия завода Samsung
Компания Samsung Electronics закроет на два дня свой завод в южнокорейском городе Куми из-за того, что одна из работниц заразилась коронавирусом.
Общество
Путин рассказал, что его зарплата не самая большая в России
Армия и оружие
США пока не приняли решение о поставке ЗРК Patriot в Турцию
Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Общество
Семиклассники из школы № 878 приняли участие в кадетском форуме
Происшествия
В Петербурге задержали выстрелившего из ружья в жену мужчину
Полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в голову жены из пневматического ружья.
Политика
Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев
Между русскими и украинцами до XVI века не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ
В центре Челябинска в массовой драке зарезали подростка, сообщает портал 74.ru со ссылкой на источники.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Политика
Киев обеспечен тестами для мониторинга вируса у вернувшихся из Китая
Украина обеспечена тест-системами для качественного мониторинга наличия нового коронавируса у людей, эвакуированных из КНР, заявил в субботу замглавы Минздрава Украины Дмитрий Коваль.
Футбол
Тренер «Цзянсу Сунин»: «Трансфер Бэйла был готов на 90%, но потом „Реал“ резко передумал»
Главный тренер «Цзянсу Сунин» Космин Олару рассказал, как прошлым летом сорвался трансфер в клуб вингера «Реала» Гарета Бэйла.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Политика
Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США
Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
Гаджеты
Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro
Речь тут идёт о модели наушников, которую в предыдущих публикациях называли AirPods Pro Lite.
Экономика
Почему Россия сократила вложения в госдолг США
Согласно материалам ведомства, в декабре 2019 года общая сумма российских вложений в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшилась на $1,5 млрд — до $9,97 млрд.
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год
В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Происшествия
В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Космос
Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами
По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
Армия и оружие
В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России
США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
Здоровье
Минздрав предложил расширить программу «Земский фельдшер»
Минздрав РФ предложил распространить действие программы «Земский фельдшер» на весь средний медицинский персонал, передает ТАСС, ссылаясь на директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирину Купееву.
Происшествия
Застолье и стрельба — появились подробности смерти мужчины в доме экс-министра МИД Украины
Как сообщают украинские СМИ, смерть наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941, который является наградным оружием Кожары.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Отец Жанны Фриске обратился в суд с исковым заявлением в отношении телеведущего Дмитрия Шепелева.