Армия и оружие
Lenta.ruУкраинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Facebook. Как утверждают военные, инцидент произошел возле населенного пункта Новотошковское Луганской области.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине заявили о попытке «прорыва вооружённых формирований РФ» под Новотошковским
Военное обозрение05:15
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Биатлон
Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой
Футбол
Динамо (Киев) — Ворскла 0:0 (1-й тайм)
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Интернет
Microsoft усложнил процесс установки Windows 10
Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 156
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло со 104 до 156.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Футбол
«Зенит» на сборе сыграл вничью с минским «Динамо»
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Общество
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Армия и оружие
Золотов вручил награды отличившимся сотрудникам Росгвардии
Политика
Евгений Сатановский: Кто, в здравом уме, по своим ядеркой бьёт?
Один из наиболее «авторитетных» украинских силовиков, Турчинов, рассказал народу этой бывшей братской советской социалистической республики, она же часть православной славянской триады, и окружающему миру о том, почему Украина не объявила из-за ситуации с Крымом и Донбассом войну России Оказывается, остановил этот героический подвиг только ядерный потенциал Москвы.
Биатлон
Женская сборная России опустилась на две позиции в зачете эстафет
Россиянки показали только восьмой результат После этого сборная России опустилась на седьмое место в зачете эстафет, потеряв две позиции.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Биатлон
Матвей Елисеев: «Два круга придерживали, чтобы не начинал быстро, на последний круг все равно не хватает»
Технологии
NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре
В NASA опубликовали снимки древнего озера, которое располагалось в Сахаре приблизительно 7 тысяч лет назад.
Экономика
В 2019 году Fitbit удалось продать 16 млн носимых электронных устройств, но компания осталась убыточной
Примечательно, что за год было продано 16,0 млн носимых устройств, что на 15% больше показателя за 2018 год, равного 13,9 млн штук.
Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Хоккей
Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд
Играя с «Каролиной Харрикейнз», форвард забил шайбу в ворота соперника и выполнил результативную передачу, таким образом, набрав два очка.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Общество
Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца
Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри побывали на контрольном взвешивании
Боксеры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри набрали вес перед предстоящим поединком.