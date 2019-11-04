Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинские военные жалуются на качество питания в армии

Иногда еда сама по себе не соответствует пищевым нормам. Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
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