Иногда еда сама по себе не соответствует пищевым нормам. Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.

Украинские военные жалуются на качество питания в армии

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