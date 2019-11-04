Политика
Газета.RuУкраинские военные жалуются на качество питания в армии
Иногда еда сама по себе не соответствует пищевым нормам. Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
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Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
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Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
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Дочь Польны и Клявера госпитализировали в критическом состоянии
Дочь звездной пары — Евы Польны и Дениса Клявера — госпитализирована в одну из клиник Московской области в критическом состоянии.
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Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Общество
В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты и пирожные
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Общество
Авиакомпании США проведут показательные полёты Boeing 737 MAX
Футбол
Семак рассказал, что хотел назвать дочь Барселоной
"В шутку отвечал, что назовем дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира", — написал он в Instagram Семак добавил, что за дочерью действительно закрепилось второе имя, ее зовут Варвара-Барселона.
Футбол
Мать Рабио начала поиски нового клуба для сына
Источник утверждает, что мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, приступила к поискам нового клуба для своего сына.
Экономика
Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты
Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи
Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Происшествия
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Политика
Отрекаясь от прошлого, Лукашенко лишает себя политического будущего
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Наука
На Земле нашли абсолютно безжизненное место
Жизнь обычно имеет свойство приспосабливаться к любым, даже самым экстремальным условиям. Но на Земле есть место, где выжить не может никто.