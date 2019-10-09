Представители ДНР и ЛНР заявили, что Украина сорвала процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Петровском и Золотом. При этом ранее в Киеве сообщили, что не станут отводить войска, поскольку с момента последнего нарушения режима прекращения огня прошло менее недели.

ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве разведения войск в Донбассе

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