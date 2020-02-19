Армия и оружие
Lenta.ruУкраинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду, 19 февраля, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает Еспресо.TV.
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Энергетика
«Газпром» обсудил с OMV AG СП-2
В среду, 19 февраля, руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер и исполнительный директор австрийской компании OMV AG Райнер Зеле провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, а также строительство газопровода "Северный поток - 2" (СП-2).
Происшествия
В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы
Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-й
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Гаджеты
30 лет Photoshop: как создавали самый популярный фоторедактор
19 февраля 1990 года братья Джон и Томас Ноллы создали небольшой программный «довесок» к сканеру под названием Barneyscan XP (version 0.87) – программу по обработке изображений.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Футбол
Йенс Леманн: «„Арсенал“-2004 победил бы этот „Ливерпуль“. Класс наших игроков был выше»
Экс-вратарь «Арсенала» Йенс Леманн сравнил нынешний «Ливерпуль» и «канониров» сезона-2003/04.
Здоровье
В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом
В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
Музыка
В Лондоне прошла музыкальная премия Brit Awards 2020
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Игры
Dangerous Driving 2 должна стать лучшей игрой студии, уверена Three Fields
Создатели Burnout и выходцы из Criterion Games уверены, что Dangerous Driving 2 станет лучшей игрой их новой студии.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Музыка
Игорь Крутой предложил кандидата от России на Евровидение
Футбол
Опубликованы составы Кубка Легенд — 2020
С 21 по 23 февраля в Москве на малой спортивной арене «Лужники» состоятся матчи «Кубка Легенд». Впервые на турнире выступит сборная Турции.
Шоу-бизнес
Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров
Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
Политика
Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть
Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
Авто
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.
Общество
«Они над нами глумятся»: ЛНР отправила 58 тонн мелочи Украине
Заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко рассказал, что представители Республики рассчитываются за воду украинскими копейками и в последний раз украинская компания получила от ЛНР 58 тонн мелочи.