Политика

RT на русскомRT на русскомУкраинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn. Как указал глава правительства Украины, соответствующая инфраструктура будет передана в управление немецкому бизнесу на десять лет.
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Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет

ТАСС02:14

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

RT на русском02:15

Киев намерен передать «Укрзализныцю» в управление на 10 лет Deutsche Bahn

ПРАЙМ02:23

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Коммерсантъ03:48

Киев на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии

РБК04:14

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии

Телеканал 360°04:17

Киев намерен передать железную дорогу в управление Deutsche Bahn

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