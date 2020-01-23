Политика
RT на русскомУкраинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn. Как указал глава правительства Украины, соответствующая инфраструктура будет передана в управление немецкому бизнесу на десять лет.
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