Журналисты украинского издания "Страна.ua" возмутились поведением экс-президента Украины Петра Порошенко после возвращения в страну.

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Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

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