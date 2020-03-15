Политика
ИзвестияУкраинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
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Журналисты украинского издания "Страна.ua" возмутились поведением экс-президента Украины Петра Порошенко после возвращения в страну.РИА Новости02:19
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Здоровье
В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек
В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом
Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Спорт
Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира
Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Общество
Илон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом.
Авто
Появились первые фотографии нового кроссовера Volvo XC100
Компания Volvo рассекретила ближайшие планы выпустить на рынок две новых модели кроссовера.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал более 10 млн просмотров
Как сообщает ToDay News Ufa, видеоклип российской группы Little Big на песню Uno за несколько дней собрал на Ютуб 9,9 млн. просмотров.
Наука
В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом
Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
Общество
Трое россиян заразились коронавирусом на территории России
По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Финский хоккейный клуб «Йокерит» снялся с текущего розыгрыша плей-офф КХЛ из-за ситуации с коронавирусом, говорится 14 марта на сайте клуба.
Энергетика
«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Как отмечается в материале, "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией отрицательно скажется не только на шансах Дональда Трампа переизбраться на пост президента, но и на недавно приобретенном США статусе экспортера черного золота.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Здоровье
За сутки коронавирусом в Китае заразились 20 человек
Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц.
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Общество
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.
Армия и оружие
Больше десяти ракет упали на территорию военной базы США в Ираке
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Армия и оружие
За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Происшествия
Мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
Житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена.
ЖКХ
Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии
Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении двух ополченцев после обстрела силовиков
Украинские силовики обстреляли из гранатометов и зенитных установок позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранения получили два ополченца, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Футбол
Фабио Каннаваро — о коронавирусе: «С таким монстром было нелегко встретиться, потому что не было прецедентов»
Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал о борьбе с коронавирусом в Китае, где число выздоровевших увеличилось.