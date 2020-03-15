Политика

ИзвестияИзвестияУкраинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
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