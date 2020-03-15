Политика
ИзвестияУкраинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
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Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Китайская корпорация Xiaomi провела онлайн-презентацию своего нового бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта
Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.
Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/20 и стал обладателем Большого хрустального глобуса.
Общество
Эстония закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса
С 17 марта Эстония вводит пограничный контроль и закрывает границы для иностранцев, написал премьер-министр республики Юри Ратас в Facebook.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ
Футбол
ЦСКА отменил послематчевые мероприятия на игре РПЛ с «Уфой»
ЦСКА отменил послематчевые мероприятия для прессы на домашней игре 22-го тура РПЛ против «Уфы».
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Здоровье
Сегодня примут решение по карантину в школах Челябинской области
Как рассказала «Челябинск Сегодня» первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, решение о том, будут ли школьники учиться из дома, примут сегодня на областном штабе по профилактике распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Общество
Верующих попросили не приходить на пасхальные службы в Ватикане
Торжественные пасхальные службы пройдут в Ватикане без прихожан в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в префектуре папского дома.
Общество
Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Армия и оружие
Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии
Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Авто
Новое изменение в документах ждет водителей с 31 марта
Как пишет РБК, с 31 марта в стране вступит в силу новый ГОСТ. Согласно ему, на машины начнут выдавать новый документ.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Футбол
Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях во время карантина
Футболист итальянской "Ромы" Джастин Клюйверт рассказал, как карантин сказывается на его жизни.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Футбол
Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершен досрочно
Матч 22-го тура молодежного первенства России по футболу "Тамбов" - "Крылья Советов" был завершен досрочно из-за четырех красных карточек, показанных полевым игрокам самарского клуба.
Футбол
Слуцкий подшутил над Дзюбой по поводу уровня английского языка
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вновь посвятил шуточную публикацию в Instagram форварду «Зенита» Артему Дзюбе.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала архивные фото матери
Анна Заворотнюк опубликовала фотографии своей матери Анастасии Заворотнюк в молодости. Также она показала архивные снимки своей бабушки.