Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

Гаджеты Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro Китайская корпорация Xiaomi провела онлайн-презентацию своего нового бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max, сообщает ТАСС.

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Общество Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».

Общество Молдавия закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".

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Армия и оружие Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

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Игры Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.