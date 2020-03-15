Политика

ИзвестияИзвестияУкраинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Нахамил и уехал»: украинские журналисты пожаловались на Порошенко

РИА Новости02:19

Порошенко нахамил журналистам по прилету на Украину

Взгляд.ру03:07

«Улица — охраняемая территория». Порошенко сбежал от провокационных вопросов журналистов

Телеканал 360°02:39

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Известия03:47

СМИ сообщили о возвращении Порошенко на Украину

Rambler News Service02:52

Порошенко вернулся из Испании: на карантин экс-гаранта почему-то не отправили

Новостной фронт01:50

«До свидания»: вернувшийся на Украину Порошенко нахамил журналистам

РЕН ТВвчера в 22:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

В России трое человек заразились коронавирусом внутри страны

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели - Италию, Францию, Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, при этом три случая выявлены как контактные с ранее заболевшими", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Российская газета 06:58
Политика

КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса

Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.
РИА Новости 07:01
Происшествия

Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку

Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Lenta.ru 08:48
Энергетика

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2019 году снизилась на 21%

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее, следует из ее отчета.
ТАСС 03:23
Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
REGNUM вчера в 06:09
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Российская газета 07:28
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
РБК 09:24
Происшествия

У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус

В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Комсомольская правда - Кемерово 00:46
Общество

Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
РБК 02:31
Происшествия

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Известия 06:28
Футбол

В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ

Российская газета 08:54
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Общество

Названа причина госпитализации Арсения Яценюка

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".
РИА Новости 08:50
Футбол

ЦСКА — Уфа 0:0 (1-й тайм)

ЦСКА отменил послематчевые мероприятия для прессы на домашней игре 22-го тура РПЛ против «Уфы».
РБК 07:29
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Авто

Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды

Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.
SpeedMe вчера в 02:09
Политика

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Футбол

Одноклубник футболиста сборной России заразился коронавирусом

Защитник испанской «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус Covid-2019.
Взгляд.ру 08:18
Политика

Закон о поправке в Конституцию поступил в Конституционный суд РФ

Закон о поправке к Конституции РФ поступил на рассмотрение в Конституционный суд (КС) РФ, сообщает его пресс-служба.
РАПСИ вчера в 07:53
Технологии

Adobe раздаёт бесплатно Creative Cloud студентам и преподавателям, пострадавшим от коронавируса

Помимо бесплатного домашнего доступа к Adobe Creative Cloud для студентов и преподавателей, ранее на этой неделе Adobe объявила, что предоставит приложение для веб-конференций Adobe Connect бесплатно всем пользователям вплоть до 1 июля 2020 года.
3DNews 08:19
Общество

Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте

Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
REGNUM 05:46
Шоу-бизнес

«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Аргументы недели 13 марта в 09:25
Авто

В России появится новый документ на машину

CarsWeek.ru 08:17
Финансы

В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
ТАСС 13 марта в 04:03
Экономика

В России могут разработать «цифровой» налог

Евросоюз может обложить дополнительным налогом цифровые компании 137 стран, присоединившихся к плану борьбы с размыванием налоговой базы (BEPS), решили обязать международные компании платить налоги с доходов от цифровых услуг в странах, где они получают прибыль, а не только по месту их регистрации.
Право.ру 13 марта в 09:46
Армия и оружие

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе

Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
РБК 06:16
Происшествия

В Саратовской области автобус с иностранцами попал в ДТП

РИА Новости 07:25
Происшествия

Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Известия 02:21
Биатлон

Вирер второй год подряд завоевала Большой хрустальный глобус

ProstoProSport вчера в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное