Политика
ИзвестияУкраинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
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Общество
В России трое человек заразились коронавирусом внутри страны
"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели - Италию, Францию, Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, при этом три случая выявлены как контактные с ранее заболевшими", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.
Происшествия
Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку
Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Энергетика
Чистая прибыль Saudi Aramco в 2019 году снизилась на 21%
Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее, следует из ее отчета.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Происшествия
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Происшествия
Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Футбол
В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Общество
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".
Футбол
ЦСКА — Уфа 0:0 (1-й тайм)
ЦСКА отменил послематчевые мероприятия для прессы на домашней игре 22-го тура РПЛ против «Уфы».
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Авто
Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Футбол
Одноклубник футболиста сборной России заразился коронавирусом
Защитник испанской «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус Covid-2019.
Политика
Закон о поправке в Конституцию поступил в Конституционный суд РФ
Закон о поправке к Конституции РФ поступил на рассмотрение в Конституционный суд (КС) РФ, сообщает его пресс-служба.
Технологии
Adobe раздаёт бесплатно Creative Cloud студентам и преподавателям, пострадавшим от коронавируса
Помимо бесплатного домашнего доступа к Adobe Creative Cloud для студентов и преподавателей, ранее на этой неделе Adobe объявила, что предоставит приложение для веб-конференций Adobe Connect бесплатно всем пользователям вплоть до 1 июля 2020 года.
Общество
Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте
Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
Шоу-бизнес
«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Авто
В России появится новый документ на машину
Финансы
В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам
В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
Экономика
В России могут разработать «цифровой» налог
Евросоюз может обложить дополнительным налогом цифровые компании 137 стран, присоединившихся к плану борьбы с размыванием налоговой базы (BEPS), решили обязать международные компании платить налоги с доходов от цифровых услуг в странах, где они получают прибыль, а не только по месту их регистрации.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Происшествия
В Саратовской области автобус с иностранцами попал в ДТП
Происшествия
Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Биатлон