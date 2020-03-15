Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

Общество В России трое человек заразились коронавирусом внутри страны "По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели - Италию, Францию, Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, при этом три случая выявлены как контактные с ранее заболевшими", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Политика КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.

Происшествия Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Энергетика Чистая прибыль Saudi Aramco в 2019 году снизилась на 21% Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее, следует из ее отчета.

Общество В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.

Общество Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.

Общество В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.

Происшествия У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.

Общество Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».

Происшествия Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Общество Названа причина госпитализации Арсения Яценюка Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".

Авто Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.

Технологии Adobe раздаёт бесплатно Creative Cloud студентам и преподавателям, пострадавшим от коронавируса Помимо бесплатного домашнего доступа к Adobe Creative Cloud для студентов и преподавателей, ранее на этой неделе Adobe объявила, что предоставит приложение для веб-конференций Adobe Connect бесплатно всем пользователям вплоть до 1 июля 2020 года.

Общество Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.