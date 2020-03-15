Политика

ИзвестияИзвестияУкраинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Известия03:47

Порошенко нахамил журналистам по прилету на Украину

Взгляд.ру03:07

«До свидания»: вернувшийся на Украину Порошенко нахамил журналистам

РЕН ТВвчера в 22:50

«Нахамил и уехал»: украинские журналисты пожаловались на Порошенко

РИА Новости02:19

СМИ сообщили о возвращении Порошенко на Украину

Rambler News Service02:52

Порошенко вернулся из Испании: на карантин экс-гаранта почему-то не отправили

Новостной фронт01:50

«Улица — охраняемая территория». Порошенко сбежал от провокационных вопросов журналистов

Телеканал 360°02:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Общество

СПбГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) переводит студентов ряда направлений на дистанционное обучение из-за опасности распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 10:26
Шоу-бизнес

«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

РИА Новости 08:21
Происшествия

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Известия 06:28
Футбол

Решающие матчи ЛЧ и ЛЕ могут провести в формате «Финала четырех»

Стал известен один из вариантов продолжения сезонов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. УЕФА может прибегнуть к формату «Финала четырех».
Sports.ru 05:47
Армия и оружие

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
ТАСС вчера в 17:01
Политика

Пушков назвал бешенством нападение на российское посольство в Киеве

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал действия украинских радикалов, которые произвели выстрелил из ракетницы по российскому посольству в Киеве.
Капитал страны 07:49
Общество

В Петербурге начались акции в защиту основ конституционного строя

Piter.tv 07:58
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета 10:45
Футбол

«Шахтер» проиграл «Заре» в матче чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" проиграл луганской "Заре" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 10:21
Культура

Кузбассовцы выступили в программе Comedy Баттл на ТНТ

Газета Кемерова 13 марта в 23:12
Общество

Представитель Яценюка опровергла сообщения о его заражении вирусом

РБК 09:51
Общество

В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 09:41
Экономика

Американский экономист предрек новый мировой финансовый кризис

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
РИА Новости 11 марта в 18:52
Музыка

В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
RT на русском 07:12
Футбол

«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:46
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РИА Новости 06:03
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленным семейством LADA Largus FL.
Автоновости дня 03:29
Политика

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
РИА Новости 10:58
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия 07:21
Футбол

«Валенсия» Черышева заявила о пяти случаях заражения коронавирусом

Пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
РБК 10:22
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Известия 08:18
Политика

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
РБК 09:24
Общество

Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса

«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.
Коммерсантъ 10:05
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное