Политика

ИзвестияИзвестияУкраинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
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с чего всё началось

«Нахамил и уехал»: украинские журналисты пожаловались на Порошенко

Журналисты украинского издания "Страна.ua" возмутились поведением экс-президента Украины Петра Порошенко после возвращения в страну.
РИА Новости02:19

Подробнее о событии

Карантин не для «элиты»? Вернувшийся из Испании Порошенко обругал журналистов и уехал в неизвестном направлении

Царьград04:00

«До свидания»: вернувшийся на Украину Порошенко нахамил журналистам

РЕН ТВвчера в 22:50

Порошенко нахамил журналистам по прилету на Украину

Взгляд.ру03:07

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко после возвращения

Аргументы и Факты03:05

«Улица — охраняемая территория». Порошенко сбежал от провокационных вопросов журналистов

Телеканал 360°02:39

«Нахамил и уехал»: украинские журналисты пожаловались на Порошенко

РИА Новости02:19

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Известия03:47
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Общество

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
РБК 12:17
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Общество

Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах

Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК 11:57
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Футбол

Гончаренко — о коронавирусе: «Безопасность людей должна быть на первом плане»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0) высказался на тему коронавируса.
Sport24.ru 11:36
Общество

Грузия объявила о закрытии границы с Россией

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 11:50
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Ари: «В начале карьеры на просмотры в разные клубы ездил зайцем»

Матч ТВ 10:41
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Происшествия

Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

В германском Детмольде 15-летняя школьница зарезала своего трехлетнего сводного брата, после чего написала его кровью на стене послание для матери, которой не было дома.
Вести.Ru 10:33
Кино

Съемки фильма «Человек-паук 3» стартуют в июле 2020 года в Атланте

NewInform 13 марта в 08:15
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Общество

Гимназию в Москве закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

Гимназия №1508 на востоке Москвы закроется на карантин с 16 марта из-за подозрения на коронавирус у одного из учеников.
Известия 12:28
Происшествия

Глава СКР требует завести уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Kursk.com 11:36
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Экономика

Турагенты попросили правительство спасти турбизнес

В последнем, четвертом пункте авторы предлагают «законодательно жестко разграничить функционал и ответственность туроператоров и турагентов перед заказчиками туристических услуг», а также удалить из отраслевого закона (№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ») формулировку о полном возврате денег туристам.
ТурДом вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Разлучница принца Чарльза и принцессы Дианы подружилась с Меган Маркл

Западные СМИ полагают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл подружилась с герцогиней Корнуольской Камиллой Розмари, которая в свое время разлучила принца Чарльза с любимицей всех британцев принцессой Дианой.
Слово и Дело 13 марта в 04:39
Здоровье

Врач назвал людей, для которых коронавирус может быть особенно опасен

Пожилые люди оказались более восприимчивы к новому коронавируса — они могут относиться сразу к нескольким группам риска, которым грозит заражение.
Телеканал 360° 03:48
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Общество

C 16 марта в Псковской области вводится запрет на массовые мероприятия

В Псковской области введен комплекс мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Псковское агентство информации 10:59
Наука

Ученые объяснили форму «винных слез»

На стенках бокалов с вином порой возникают узоры, напоминающие слезы. Исследователи объяснили причину появления «винных слез».
ToDay News Ufa 04:04
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Общество

Представитель Яценюка опровергла сообщения о его заражении вирусом

РБК 09:51
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может передаваться коронавирус

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Хоккей

Лидер «Салавата Юлаева» сделал заявление о продолжении сезона

Один из лидеров «Салавата Юлаева» Линус Умарк высказался по поводу того, стоит ли продолжать розыгрыш Кубка Гагарина.
News102.ru 11:57
Общество

Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны

Трое заболевших коронавирусом в России не выезжали за пределы страны. Люди заразились внутри страны, сообщает Роспотребнадзор.
FlashNord 05:33
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