с чего всё началось

Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, передает иранское агентство Tasnim. На борту находились 180 пассажиров. Информации о пострадавших не поступало.

Армия и оружие Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.

Футбол Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира Сегодня, 7 января Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в ведущих лигах Европы.

Гаджеты Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная графическом процессоре семейства Navi, бубет будет выпущена.

Общество Акцию в защиту Байкала провел на берегу озера шоумен Сергей Зверев Прошлой весной Зверев выходил с пикетом в защиту Байкала на Красную площадь в Москве. после этого он был оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение этой акции.

Армия и оружие Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.

Политика Власти Аргентины отказались признавать посла Гуаидо Власти Аргентины отказались признавать посла лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает издание Clarin со ссылкой на МИД.

Технологии Hyundai и Uber презентовали концепт летающего электрического такси На ежегодном шоу Consumer Electronics Show (CES), которое заработало в Лас-Вегасе, стало известно, что Hyundai и Uber объединятся, чтобы предложить мировой общественности летающее электрическое такси.

Общество Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.