Политика
Газета.RuУкраинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО
В Иране заявили, что крушение самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, произошла из-за неправильных настроек систем ПВО - незадолго до катастрофы их переместили, однако забыли перенастроить.
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Фигурное катание
Тутберидзе и Косторная стали первыми обладателями премии ISU
РИА Новости вчера в 14:23
Наука
Введение ионов серебра в опухоль поможет регрессии онкологии
При введении ионов серебра учёные при помощи светового излучения с длиной волны в 415 нм отделили микроРНК от наночастиц.
Русская Планета 09 июля в 05:32
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru вчера в 10:23
Единоборства
Ян отреагировал на слова Сехудо о своей победе над Алдо
RT на русском 03:47
Общество
Еще 16 случаев коронавируса выявлено в Крыму
За 11 июля на территории Республики Крым подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:55
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Напомним, что внедорожник Niva (2123) является изначально разработкой АВТОВАЗа и ее сборка стартовала еще в 2000 году под маркой LADA.
Evo-rus.com 00:00
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
Происшествия
На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров.
РИА Новости 05:26
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости вчера в 08:15
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Здоровье
Признаки развития рака у детей на ранней стадии назвал онколог
Первым признаком является гиподинамия, когда активный ребенок вдруг резко становится вялым и рассеянным.
Evo-rus.com 03:19
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Футбол
Акинфеев ожидает тяжёлого матча с «Рубином»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев дал комментарий по поводу матча двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
Евро-футбол.ру 05:16
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Общество
Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения
Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 вчера в 02:42
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших
Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 15:02
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета вчера в 05:21
Финансы
Эксперт сказал, когда рубль снова начнет укрепляться
По прогнозу эксперта, до конца июля вполне возможно движение пары доллар/RUB к уровню 73 и немного выше, так как после пика дивидендных отсечек в середине июля к началу августа нерезиденты будут традиционно конвертировать в валюту и репатриировать часть дивидендов российских компаний.
Свободная Пресса вчера в 07:19