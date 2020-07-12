В Иране заявили, что крушение самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, произошла из-за неправильных настроек систем ПВО - незадолго до катастрофы их переместили, однако забыли перенастроить.

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

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