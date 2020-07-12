Политика
Газета.RuУкраинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО
В Иране заявили, что крушение самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, произошла из-за неправильных настроек систем ПВО - незадолго до катастрофы их переместили, однако забыли перенастроить.
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Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Автоспорт
«Гран-при Венгрии» могут заменить на еще одну гонку в Австрии
Этап, возможно, заменят на еще одну гонку в Австрии. Сообщается, что такое решение связано с жесткими мерами карантина в Венгрии.
Спорт-Экспресс 06:09
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Футбол
У футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом»
После матча 27-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» по меньшей мере у трех футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус.
Интересант 06:44
Экономика
Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 06:57
Политика
Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Общество
Протестующие против задержания Фургала в Хабаровске песней Цоя потребовали перемен
Московский Комсомолец 03:57
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле достиг почти 30 тысяч
Evo-rus.com вчера в 06:30
Политика
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
Энергетика
Импорт газа на Украину из ЕС обновил рекорд 2014 года
Суточный импорт газа на Украину из Евросоюза обновил рекорд 2014 года, достигнув показателя 70 млн кубометров, сообщил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Коммерсантъ вчера в 10:49
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Политика
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений по урегулированию в Донбассе не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:11
Происшествия
На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего.
RT на русском 05:23
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
Live24 02:57
Здоровье
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Авто
Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России
По информации информационно-новостного портала EVO-RUS.COM, рейтинг возглавила модель Kia Rio.
Лезги газет 03:58
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08