Политика

РБКРБККиев направил Москве ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Киев направил Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, заявление МИД Украины опубликовано на сайте ведомства.
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Киев направил Москве ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

РБК11:53

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

Вести Крым08:56

Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма

Интерфакс10:03

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

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Украина выразила России протест из-за визита Путина в Крым

Московский Комсомолец10:31

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

РИА Новости10:05

МИД Украины сделал заявление по поводу визита Путина в Крым

РИА Новости Крым08:40
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Политика

Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
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Шоу-бизнес

Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, чей супруг умер 29 февраля после вечеринки в банном комплексе Москвы, намекнула на появление в ее жизни нового мужчины.
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Политика

Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список

США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список.
Известия 10:47
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Наука

В мире создали самое тонкое оптическое зеркало

Ученым из Университета Квантовой оптики Макса Планка (Германия) удалось создать тончайшее зеркало в мире – оно состоит из одного слоя атомов.
АБН вчера в 20:49
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Политика

Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
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Космос

В «Роскосмосе» сообщили о замечаниях к оборудованию на Байконуре

РБК 05:20
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Происшествия

В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»

Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
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Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM вчера в 12:54
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Общество

Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти

RT на русском 11:48
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Происшествия

В Саратове совершено нападение на следователя СК

Нападение совершено в Саратове на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области, угрозы его жизни нет.
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Футбол

Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Футбол

«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу

"Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.
Деловое.ТВ 02:39
Гаджеты

AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia

Evo-rus.com вчера в 15:02
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

РИА Новости вчера в 05:36
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Футбол

«Краснодар» объявил об уходе Крицюка

РИА Новости 11:55
Политика

В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
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Футбол

Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.
Российская газета вчера в 14:47
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Наука

Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной

В Великобритании заявили, что вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной.
Комсомольская правда 11:07
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Происшествия

Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».
RT на русском 03:28
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Игры

В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition

В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34
Армия и оружие

О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»

На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
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Общество

Иммунолог оценил необходимость ношения масок на свежем воздухе

Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов рассказал «Звезде» о целесообразности ношения медицинских масок на открытом воздухе.
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Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
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Гаджеты

Релиз Windows 10X не состоится в текущем году

В конце 2019 года Microsoft выпустили анонс новейшей ОС Windows 10X, рассчитанной для гаджетов с двумя дисплеями.
RuNews24.ru 11:47
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Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
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Наука

Нанопрепарат убил клетки рака молочной железы

Ученые считают, что их открытие поможет медикам уничтожать клетки рака молочной железы и избегать токсичных эффектов химиотерапии.
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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