Политика

Российская газетаРоссийская газетаУкраинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций

Санкции западных стран против Москвы деградируют и идеологически разваливаются. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол большой восьмерки... - это тоже вопрос санкций, - сказал он в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Европейская правда
".
ТАСС07:33

Подробнее о событии

Глава МИД Украины заявил о «деградации» санкций против России

Коммерсантъ09:51

На Украине заявили о «развале» санкций против России

URA.Ru08:46

В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций

РИА Новости07:21

В Госдуме оценили заявление Киева о деградации санкций против России

RT на русском08:41

Глава МИД Украины считает, что санкции Запада против России деградируют

ТАСС07:33

Главу МИД Украины беспокоит «деградация санкций» против России

РЕН ТВ07:45

МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России

РБК07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Кино

Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

РИА Новости 10:16
Происшествия

Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского

РБК 09:44
ЖКХ

Подача тепла в социальных учреждениях Москвы начнется досрочно

Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.
ТАСС 08:31
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика

В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса

18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.
Известия 08:03
Экономика

ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей

Как поясняется в сообщении ведомства, ФАС наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords.
ТАСС вчера в 05:39
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

РБК 10:35
Политика

В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Происшествия

СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Политика

Путин прибыл в Оренбургскую область

Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие

Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО

О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
Lenta.ru 10:35
Футбол

Украинский журналист: здесь Кононову не простили бы футболки с Путиным

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился мнением о возможном приглашении главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова в киевское «Динамо».
Чемпионат 11:25
Политика

Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

RT на русском 09:53
Происшествия

Заключенные подняли бунт в дагестанской колонии

Вести.Ru 09:09
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета вчера в 21:20
Общество

Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

РИА Новости 08:43
Армия и оружие

СМИ сообщили об угрозах лидера «Хезболлы» Саудовской Аравии

Как пишут СМИ, Хасан Насралла дал понять, что в случае начала военных действий со стороны Саудовской Аравии Иран уничтожит Эр-Рияд.
iReactor 11:09
Политика

Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину

В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Автоспорт

Mercedes получил штраф за охлаждение топлива на болиде Хэмилтона

В ходе первой свободной практики перед Гран-при Сингапура судьи выяснили, что топливо в баках болида Льюиса Хэмилтона было на 11 градусов холоднее температуры окружающей среды.
РБК 09:10
Происшествия

На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ru 09:09
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Дни.ру вчера в 06:28
Политика

МИД Эстонии намерен вызвать посла России из-за его интервью про войну

Как сообщил Рейнсалу, МИД Эстонии намерен в ближайшее время вызвать посла РФ, чтобы представить ему позицию Эстонской Республики по этим вопросам Интервью посла 17 сентября посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков.
ТАСС вчера в 10:53
Происшествия

Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца

Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Политика

Европарламент принял резолюцию против пересмотра истории

Европейский парламент (ЕП) 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял резолюцию о недопустимости пересмотра европейской истории.
Взгляд.ру вчера в 08:18
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Белгородские новости 04:44
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли

Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное