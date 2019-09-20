с чего всё началось

Санкции западных стран против Москвы деградируют и идеологически разваливаются. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

ЖКХ Подача тепла в социальных учреждениях Москвы начнется досрочно Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса 18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

Экономика ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей Как поясняется в сообщении ведомства, ФАС наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords.

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Происшествия СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.

Политика Путин прибыл в Оренбургскую область Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Армия и оружие Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.

Футбол Украинский журналист: здесь Кононову не простили бы футболки с Путиным Украинский журналист Игорь Бурбас поделился мнением о возможном приглашении главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова в киевское «Динамо».

Политика Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.

Армия и оружие СМИ сообщили об угрозах лидера «Хезболлы» Саудовской Аравии Как пишут СМИ, Хасан Насралла дал понять, что в случае начала военных действий со стороны Саудовской Аравии Иран уничтожит Эр-Рияд.

Политика Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.

Автоспорт Mercedes получил штраф за охлаждение топлива на болиде Хэмилтона В ходе первой свободной практики перед Гран-при Сингапура судьи выяснили, что топливо в баках болида Льюиса Хэмилтона было на 11 градусов холоднее температуры окружающей среды.

Политика МИД Эстонии намерен вызвать посла России из-за его интервью про войну Как сообщил Рейнсалу, МИД Эстонии намерен в ближайшее время вызвать посла РФ, чтобы представить ему позицию Эстонской Республики по этим вопросам Интервью посла 17 сентября посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков.

Происшествия Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.

Политика Европарламент принял резолюцию против пересмотра истории Европейский парламент (ЕП) 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял резолюцию о недопустимости пересмотра европейской истории.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.