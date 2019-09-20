с чего всё началось

Санкции западных стран против Москвы деградируют и идеологически разваливаются. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Транспорт Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.

Происшествия В Турции российских детей облили горящим маслом Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.

Происшествия В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.

Политика Дмитрий Песков прокомментировал задержание шамана из Якутии Напомним, более известный, как «Саня-шаман» или «шаман-воин» Габышев шёл в Москву пешком для совершения обряда по изгнанию Владимира Путина из Кремля.

Политика В Киеве выдвинули условия для снятия блокады Донбасса Главнейшим условием отмены блокады Донбасса со стороны Киева является передача под контроль Киева промышленных предприятий, сказал руководитель украинской дипломатии Пристайко.

Экономика Абоненты «Билайна» пожаловались на сбои с sms-уведомлениями от банков Ряд абонентов ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") могут испытывать трудности с получением sms-сообщений от некоторых банковских сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

Политика Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Политика Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51» Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне.

Футбол РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.

Шоу-бизнес Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини» Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.

Экономика «Никто не сможет остановить криптовалюту Facebook». Что будет с Libra Единственное, что смогут сделать центральные банки против криптовалюты Facebook — это запретить платежным организациям и коммерческим банкам работать с транзакциями, которые были с ней связаны, утверждает директор Института исследования цифровой валюты Китая Му Чанчунь.

Экономика Россияне стали покупать меньше водки Сильнее всего упали продажи водки и ликероводочных изделий — на 47,2 процента, до 83,3 миллиона декалитров в год.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Общество Медведев призвал чиновников мечтать при решениях о развитии городов Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал губернаторам и мэрам больше мечтать, чтобы улучшать города.

Политика Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Гаджеты Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10 Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Игры Похоже, Epic Games заплатила 9,5 млн евро за эксклюзивность Control Выходит, Epic Games предоставила издателю и разработчику достаточно серьёзную «подушку безопасности» в случае, если проект начнёт недобирать в продажах.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.

Армия и оружие Колонна российской военной техники напугала украинцев Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.

Авто Lada Granta Drive Active выпустят только в кузове «седан» Компания АвтоВАЗ будет выпускать автомобиль LADA Granta Drive Active исключительно в качестве седана.