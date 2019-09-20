Политика

Российская газетаРоссийская газетаУкраинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций

Санкции западных стран против Москвы деградируют и идеологически разваливаются. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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с чего всё началось
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол большой восьмерки... - это тоже вопрос санкций, - сказал он в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Европейская правда
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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