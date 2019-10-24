Политика
РБКУкраинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом. Ее слова приводит «Интерфакс-Украина».
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с чего всё началось
По ее словам, в дополнение к переговорам в "нормандском формате", целью которых является восстановление контроля над отдельными территориями Донецкой и Луганской области, Киев готов к переговорам в любом формате и по восстановлению суверенитета над Крымом, передает "Интерфакс-Украина".Московский Комсомолец12:24
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