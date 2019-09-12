Энергетика
Телеканал 360°Украинский «Нафтогаз» намерен потребовать денег у «Газпрома»
Как сообщил ТАСС, российская компания может настаивать, по мнению исполнительного директора «Нафтогаза», на нынешних условиях. Но тогда уже с 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится. Украинская сторона намерена взыскать с «Газпрома» от 11 до 14 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11 сентября в 11:24
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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией
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RT на русском12 сентября в 12:05
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РИА Новости 08:27
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На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар
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Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
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Продюсер группы «Ласковый май» сообщил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рак головного мозга.
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Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
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РИА Новости 04:56
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Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
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Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
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Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
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РИА Новости вчера в 20:53
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«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
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Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
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Российский истребитель Су-35 совершил перелёт до Стамбула
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Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
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Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
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Благотворительный фонд Порье поблагодарил Хабиба за пожертвование
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Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике
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«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
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«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение
Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.
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