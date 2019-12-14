Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВУкраинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook
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РИА Новости14 декабря в 09:15

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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

Газета.Ru14 декабря в 14:38

В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность

ТАСС14 декабря в 09:42

«Нафтогаз» описал сценарий падения цен на газ для украинцев

РБК14 декабря в 11:34

В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения

RT на русском14 декабря в 09:56

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Lenta.ru14 декабря в 11:56

В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность

Известия14 декабря в 09:37

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

РИА Новости14 декабря в 09:15
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

Российская газета 14 декабря в 14:45
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Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

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Российская газета 13 декабря в 03:40
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Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Российская газета вчера в 22:32
Политика

Трамп потребовал от экс-директора ФБР извинений за слежку

Экс-директор ФБР США Джеймс Коми в интервью Fox News признал, что ряд сотрудников ФБР допустили ошибки при ведении слежки за избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Общество

Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем

Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
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Общество

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском вчера в 22:07
Общество

Вассерман поддержал Якубовича: ошибки на «Поле чудес» не было

Публика возмущается: в передаче «Поле чудес» прошла серьезная ошибка, а участника, угадавшего слово с ошибкой, все равно признали победителем.
Рамблер вчера в 08:32
Культура

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о выполнении обещаний

На концерте юмористической студии «Квартал 95», который посетил Владимир Зеленский, актеры исполнили песню о том, что никто из обвиняемых в коррупции до сих пор не осужден.
Пятый канал вчера в 23:10
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 00:57
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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Политика

Президент Турции пригрозил признать геноцид индейцев в США

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Эхо Москвы вчера в 19:22
Общество

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РИА Новости вчера в 22:27
Здоровье

Новейший Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
Байкал24 вчера в 11:44
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

РБК вчера в 22:55
Общество

Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий».
Известия вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 14 декабря в 13:00
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

Два дальнобойщика умерли после обеда в придорожном кафе

В городе Николаев на Украине два дальнобойщика умерли после обеда с выпивкой в придорожном кафе, еще трое госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru вчера в 07:02
Общество

Экс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

РБК вчера в 22:28
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru вчера в 10:38
Политика

США не ограничивают переговоры о денуклеаризации с КНДР крайним сроком

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн во время посещения Южной Кореи заявил, что Белый дом не ограничивает крайним сроком переговоры о ядерной сделке с Пхеньяном, сообщило 16 декабря агентство Yonhap.
REGNUM вчера в 23:36
Единоборства

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За всю карьеру 39-летний Дацик провел 14 боев, одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он успел побывать в тюрьме.
ProstoProSport вчера в 12:44
Финансы

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Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета 14 декабря в 22:00
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 14 декабря в 10:18
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия вчера в 11:01
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:21
Музыка

Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве

Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.
News.ru вчера в 19:33
Общество

В Лондоне выбрали новую «Мисс мира»

В Лондоне прошел финал конкурса «Мисс мира — 2019». Обладательницей этого титула стала 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Росбалт 14 декабря в 13:10
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
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