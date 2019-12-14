Энергетика
РЕН ТВУкраинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения
Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.
Читать в источнике
Оценить329
с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook.РИА Новости14 декабря в 09:15
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность
ТАСС14 декабря в 09:42
В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность
Известия14 декабря в 09:37
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Политика
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Политика
Трамп потребовал от экс-директора ФБР извинений за слежку
Экс-директор ФБР США Джеймс Коми в интервью Fox News признал, что ряд сотрудников ФБР допустили ошибки при ведении слежки за избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.
Общество
Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем
Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Общество
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
Общество
Вассерман поддержал Якубовича: ошибки на «Поле чудес» не было
Публика возмущается: в передаче «Поле чудес» прошла серьезная ошибка, а участника, угадавшего слово с ошибкой, все равно признали победителем.
Культура
«Квартал 95» напомнил Зеленскому о выполнении обещаний
На концерте юмористической студии «Квартал 95», который посетил Владимир Зеленский, актеры исполнили песню о том, что никто из обвиняемых в коррупции до сих пор не осужден.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Политика
Президент Турции пригрозил признать геноцид индейцев в США
На днях американский Сенат признал геноцид армян в Османской империи. Ранее этот же документ был одобрен Палатой представителей США.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Здоровье
Новейший Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске
В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
Общество
Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году
В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий».
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Происшествия
Два дальнобойщика умерли после обеда в придорожном кафе
В городе Николаев на Украине два дальнобойщика умерли после обеда с выпивкой в придорожном кафе, еще трое госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Политика
США не ограничивают переговоры о денуклеаризации с КНДР крайним сроком
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн во время посещения Южной Кореи заявил, что Белый дом не ограничивает крайним сроком переговоры о ядерной сделке с Пхеньяном, сообщило 16 декабря агентство Yonhap.
Единоборства
Дацик проиграл нокаутом легендарному кикбоксеру
За всю карьеру 39-летний Дацик провел 14 боев, одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он успел побывать в тюрьме.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
Музыка
Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве
Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.
Общество
В Лондоне выбрали новую «Мисс мира»
В Лондоне прошел финал конкурса «Мисс мира — 2019». Обладательницей этого титула стала 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.