с чего всё началось

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.

Украинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

Политика Трамп потребовал от экс-директора ФБР извинений за слежку Экс-директор ФБР США Джеймс Коми в интервью Fox News признал, что ряд сотрудников ФБР допустили ошибки при ведении слежки за избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.

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Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Политика Президент Турции пригрозил признать геноцид индейцев в США На днях американский Сенат признал геноцид армян в Османской империи. Ранее этот же документ был одобрен Палатой представителей США.

Общество В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

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Политика США не ограничивают переговоры о денуклеаризации с КНДР крайним сроком Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн во время посещения Южной Кореи заявил, что Белый дом не ограничивает крайним сроком переговоры о ядерной сделке с Пхеньяном, сообщило 16 декабря агентство Yonhap.

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Политика Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.

Хоккей Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.

Музыка Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.