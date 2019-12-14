Энергетика
РЕН ТВУкраинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения
Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook.РИА Новостивчера в 09:15
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В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца
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Новый Mac Pro использовали как терку для сыра. Тест провалился
После старта продаж Mac Pro 11 декабря специалисты iFixit поспешили проверить, как хорошо прозванный теркой компьютер справится с сыром.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что ранее сообщалось о выступлении Софии Ротару на «Песне года» в Москве.
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«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Экономика
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Генетик создаст приложение для знакомств по ДНК
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Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Общество
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Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин
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Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
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На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
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