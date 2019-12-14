Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВУкраинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.
Читать в источнике
Комментировать308
с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook
.
РИА Новостивчера в 09:15

Подробнее о событии

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

Газета.Ruвчера в 14:38

В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения

RT на русскомвчера в 09:56

«Нафтогаз» описал сценарий падения цен на газ для украинцев

РБКвчера в 11:34

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Lenta.ruвчера в 11:56

В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность

ТАССвчера в 09:42

В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность

Известиявчера в 09:37

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

РИА Новостивчера в 09:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Происшествия

Летевший из Москвы в Сургут самолёт вернулся в аэропорт из-за трещины

RT на русском 17:02
Кино

Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия

Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Национальная служба новостей 13 декабря в 11:52
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь

Телеведущая Дана Борисова сообщила, что у нее вновь начались проблемы в отношениях с 12-летней дочерью Полиной.
РЕН ТВ 13:56
Политика

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 14:13
Футбол

«Реал» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Валенсией»

РИА Новости 17:09
Футбол

Депай получил травму и может пропустить остаток сезона

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано сообщил, что вингер команды Мемфис Депай может пропустить остаток сезона из-за травмы.
Чемпионат 14:56
Гаджеты

Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января.
ToDay News Ufa 07:45
Политика

В Эстонии раскритиковали Финляндию за бывшую продавщицу на посту премьера

Назначение бывшей продавщицы и помощницы в пекарне - 34-летней Санны Марин - на пост премьера Финляндии является «исторической местью красных белым».
Ридус 16:29
Кино

Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости вчера в 14:24
Политика

«Северный поток-2»: Германия пришла в ярость из-за действий США

В Германии действия американских законодателей назвали прямой атакой на Евросоюз.
Вести.Ru 12:20
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия 15:47
Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 07:24
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
UfaTime.ru 15:44
Гаджеты

Новый Mac Pro использовали как терку для сыра. Тест провалился

После старта продаж Mac Pro 11 декабря специалисты iFixit поспешили проверить, как хорошо прозванный теркой компьютер справится с сыром.
Телеканал 360° вчера в 16:05
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что ранее сообщалось о выступлении Софии Ротару на «Песне года» в Москве.
ToDay News Ufa 08:17
Гаджеты

В России начинаются продажи самого крутого смартфона Xiaomi 2019 года

Завтра, 16 декабря, в России стартуют продажи смартфона Xiaomi Mi Note 10.
Dgl.ru 12:22
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Peterburg2.ru 14:27
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru 14:19
Армия и оружие

Доля современной техники в российских РВСН к 2024 году достигнет 100%

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
RT на русском 17:39
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 13 декабря в 01:24
Наука

Генетик создаст приложение для знакомств по ДНК

ToDay News Ufa 13 декабря в 15:11
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой

Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
News.ru 06:41
Политика

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
Известия 15:32
Происшествия

На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи

Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.
Интерфакс 03:01
Политика

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
РИА Новости 08:31
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное