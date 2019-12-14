с чего всё началось

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.

Украинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

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Происшествия На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.