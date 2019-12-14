с чего всё началось

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.

Украинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

Армия и оружие Американская PrSM станет убийцей российских С-400 На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.

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Единоборства Россиянин Петр Ян одержал победу на UFC 245 Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайей Фэйбером на турнире UFC 245, состоявшемся в Лас-Вегасе.

Биатлон Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования Третьей финишную черту пересекла ещё одна норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Наши девушки провели не лучшую гонку.

Общество Врио иркутского губернатора Кобзев посетит зону наводнения Ранее сообщалось, что в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Кобзева.

Происшествия Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28 На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

Гаджеты Samsung представил смартфон Galaxy A71 В смартфоне батарею установили на 4000 мАч, и заражается она через USB Type-C. Также в смартфоне оставили 3,5 мм разъём для наушников.