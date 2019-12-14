Энергетика
РЕН ТВУкраинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения
Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook.РИА Новости14 декабря в 09:15
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В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность
ТАСС14 декабря в 09:42
В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность
Известия14 декабря в 09:37
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