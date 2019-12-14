с чего всё началось

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.

Политика Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Общество Российский адвокат не перенес украинского следствия Как рассказали украинские адвокаты Владимира Филимонова, их российский коллега, находящийся под домашним арестом в Киеве, отправился на прием к стоматологу.

Политика Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.

Общество Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.

Единоборства Дацик проиграл нокаутом легендарному кикбоксеру За всю карьеру 39-летний Дацик провел 14 боев, одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он успел побывать в тюрьме.

Спорт Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.

Происшествия В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.

Футбол Де Хеа опубликовал фото с голом «Эвертона», намекнув на фол Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа опубликовал фотографию эпизода с голом в его ворота из матча 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). После подачи с углового мяч попал в ногу защитнику манкунианцев Виктору Линделёфу и влетел в ворота.

Футбол Н`Голо Канте желает покинуть «Челси» В чемпионате Англии после 17 матчей, «Челси» занимает 4 место. Ранее ГЛАС сообщал о победе "Челси" над "Астон Виллой".

Общество Егор Гайдар, как пример ответственного политика 10 лет назад скончался Егор Тимурович Гайдар, взявший на себя ответственность за оживление руин СССР на территории РСФСР и реализацию опоздавших на несколько лет реформаторских шагов, по поводу которых существенная часть нынешнего российского населения говорит: без них можно было обойтись.

Происшествия Сын Валерии попал в третью аварию за неделю Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью за неделю аварию. Об этом он сам сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Общество Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).