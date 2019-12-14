Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВУкраинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook
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РИА Новости14 декабря в 09:15

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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

Газета.Ru14 декабря в 14:38

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Lenta.ru14 декабря в 11:56

В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения

RT на русском14 декабря в 09:56

«Нафтогаз» описал сценарий падения цен на газ для украинцев

РБК14 декабря в 11:34

В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность

ТАСС14 декабря в 09:42

В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность

Известия14 декабря в 09:37

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

РИА Новости14 декабря в 09:15
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Общество

Экс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

РБК вчера в 22:28
Политика

Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

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ТАСС вчера в 09:03
Общество

Российский адвокат не перенес украинского следствия

Как рассказали украинские адвокаты Владимира Филимонова, их российский коллега, находящийся под домашним арестом в Киеве, отправился на прием к стоматологу.
Коммерсантъ вчера в 17:37
Происшествия

При столкновении пяти автомобилей в Пензе погиб ребенок

В Пензе погиб мальчик 2015 года в результате столкновения пяти автомобилей.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество

СМИ: Против Соболь перед выборами в Мосгордуму работала команда «провокаторов»

Против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которой отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, работали провокаторы.
Росбалт вчера в 18:30
Общество

Глава Якутии обратится к депутатам республики с посланием

Главы Якутии Айсен Николаев 16 декабря огласит послание депутатам Госсобрания республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:27
Футбол

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Арсенал»

ГЛАС.RU вчера в 23:02
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
Общество

На космодроме Восточный начинается монтаж второго стартового стола

Вести.Ru 14 декабря в 19:54
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
РИА Новости вчера в 21:21
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК вчера в 10:29
Общество

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Единоборства

Дацик проиграл нокаутом легендарному кикбоксеру

За всю карьеру 39-летний Дацик провел 14 боев, одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он успел побывать в тюрьме.
ProstoProSport вчера в 12:44
Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
News.ru вчера в 04:55
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости вчера в 09:40
Общество

Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий».
Известия вчера в 22:45
Футбол

Де Хеа опубликовал фото с голом «Эвертона», намекнув на фол

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа опубликовал фотографию эпизода с голом в его ворота из матча 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). После подачи с углового мяч попал в ногу защитнику манкунианцев Виктору Линделёфу и влетел в ворота.
Чемпионат вчера в 14:47
Гаджеты

Опубликованы новые данные о камере Samsung Galaxy S11+

Astera вчера в 12:07
Футбол

Н`Голо Канте желает покинуть «Челси»

В чемпионате Англии после 17 матчей, «Челси» занимает 4 место. Ранее ГЛАС сообщал о победе "Челси" над "Астон Виллой".
ГЛАС.RU вчера в 03:35
Общество

Егор Гайдар, как пример ответственного политика

10 лет назад скончался Егор Тимурович Гайдар, взявший на себя ответственность за оживление руин СССР на территории РСФСР и реализацию опоздавших на несколько лет реформаторских шагов, по поводу которых существенная часть нынешнего российского населения говорит: без них можно было обойтись.
Ведомости вчера в 16:02
Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
News.ru 14 декабря в 11:37
Происшествия

Сын Валерии попал в третью аварию за неделю

Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью за неделю аварию. Об этом он сам сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 01:32
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
Общество

Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
RT на русском 14 декабря в 08:11
Общество

У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Известия вчера в 20:07
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
РБК 00:00
Общество

Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца

Для поддержания в норме важных показателей сердечного здоровья и защиты себя от аритмии, ишемической болезни сердца и иных недугов, важно соблюдать простые правила касательно питания и физических нагрузок.
Невские Новости вчера в 01:29
Шоу-бизнес

В 61 год Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Напомним, в последнее время бойфрендами Мадонны были танцоры Брахим Зайльбат (23 года), Тимор Стеффенс (26 лет) и модель Кевин Сампайо (31 год).
Wday.ru вчера в 23:45
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

РБК вчера в 22:55
Происшествия

Более сотни человек были ранены во время протестов в Нью-Дели

В результате действий полиции в Нью-Дели пострадали более сотни манифестантов, сообщает 15 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник в местных медучреждениях.
REGNUM вчера в 17:27
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