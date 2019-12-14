Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВУкраинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.
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с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook
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РИА Новостивчера в 09:15

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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения расплатой за некомпетентность

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