с чего всё началось

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свое мнение по вопросу он высказал в социальной сети Facebook.

Украинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

Происшествия Два дальнобойщика умерли после обеда в придорожном кафе В городе Николаев на Украине два дальнобойщика умерли после обеда с выпивкой в придорожном кафе, еще трое госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Экономика ВТБ покупает еще один актив на рынке зерна Переговоры идут с группой ВТБ, которая контролирует крупнейшего в России железнодорожного зернового оператора – «Русагротранс», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам переговоров.

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Общество Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.

Политика Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.

Здоровье У вас диабет 2 типа? Исследование показывает, что интенсивные упражнения восстанавливают работу сердца Будьте активны для улучшения здоровья сердца Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии стремились определить, повлияли ли три месяца HIIT на функцию левого желудочка во время упражнений у взрослых с диабетом 2 типа.