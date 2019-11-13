Экономика
News.ruУкраинский «Нафтогаз» оценил ущерб прекращения транзита газа
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа из России в Европу по территории Украины обойдётся стране потерей 0,7% от ВВП. По его словам, специалисты «Нафтогаза» провели специальные расчёты. Сценарий с подобными цифрами они считают реалистичным.
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«Нафтогаз» уточнил оценку потерь от прекращения транзита российского газа
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